Déanann NASA Teorainneacha na Cumarsáide Spáis a Bhrú le Seoladh ILLUMA-T

Tá NASA ag réabhlóidiú cumarsáide spáis le seoladh atá le teacht ILLUMA-T (Móideim Úsáideora Fithis Íseal na Cruinne agus Críochfort Amplifier Taispeána Athsheachadáin Cumarsáide Léasair Chomhtháite) chuig an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS) i mí na Samhna seo caite. Taispeánfaidh an pálasta ceannródaíoch seo acmhainneacht ollmhór na cumarsáide léasair i misin ísealfhithis an Domhain.

Nuair a chuirtear in ionad Sleachta san alt bunaidh, léiríonn seoladh ILLUMA-T céim mhór chun cinn i gcumarsáid spáis. Úsáideann cumarsáid léasair solas infridhearg dofheicthe, rud a chuireann ar chumas spásárthaí faisnéis a tharchur agus a fháil ag rátaí sonraí níos airde. Ciallaíonn sé seo gur féidir méid mór sonraí a sheoladh ar ais go dtí an Domhan i dtarchur amháin, ag tacú le fionnachtana níos tapúla agus le taighde níos éifeachtaí d'eolaithe agus taiscéalaithe.

Agus é á bhainistiú ag clár Cumarsáide agus Loingseoireachta Spáis (SCaN) NASA, comhoibreoidh ILLUMA-T le Taispeántas Leaschraolacháin Cumarsáide Léasair (LCRD) na gníomhaireachta, ag obair i dtreo an chéad sealaíochta cumarsáide léasair déthreorach, ceann go ceann de chuid NASA. Tá an LCRD, a seoladh i mí na Nollag 2021, i mbun turgnaimh cheana féin chun na buntáistí a bhaineann le cumarsáid léasair ó fhithis gheosioncrónach a léiriú.

Áirítear le cuid de na turgnaimh seo anailís a dhéanamh ar thionchar an atmaisféir ar chomharthaí léasair, comhoiriúnacht le húsáideoirí iolracha a thástáil, iniúchadh a dhéanamh ar chumais líonrú fulangach le moill/cur isteach (DTN), agus feabhas a chur ar chumais loingseoireachta. Trí leas a bhaint as cumarsáid léasair, tá NASA ag brú teorainneacha aistrithe sonraí agus ag leathnú na féidearthachtaí maidir le taiscéalaíocht spáis.

Nuair a bheidh sé suiteáilte ar an ISS, críochnóidh ILLUMA-T taispeántas in-spás tionscnaimh NASA ar chumais sealaíochta léasair dhá bhealach. Atá feistithe le teileascóp agus gimbal dhá-ais, ceadaíonn a modúl optúla do rianú beacht ar an LCRD i bhfithis geosioncrónach. Maidir le méid micreathonn, tá an modúl optúil inchomparáide le cuisneoir caighdeánach.

Le ILLUMA-T ar bord, sroichfidh tarchur sonraí ón ISS go LCRD ráta suntasach de 1.2 gigabits in aghaidh an tsoicind. Tarchuirfear na sonraí ansin chuig stáisiúin optúla talún i gCalifornia nó i Haváí agus cuirfear chuig an Lárionad Oibríochtaí Misean LCRD i Nua-Mheicsiceo iad. Ar deireadh, déanfaidh na foirne oibríochtaí talún ILLUMA-T ag Ionad Eitilte Spáis Goddard NASA i Maryland anailís ar na sonraí a fuarthas, ag cinntiú a chruinneas agus a cháilíochta.

Trí chomhoibriú rathúil le LCRD, tá an poitéinseal ag ILLUMA-T a bheith ina chuid riachtanach den ISS, rud a chuireann go mór le cumas tarchurtha sonraí NASA chuig an tsaotharlann fithisiú agus uaidh.

Ceisteanna Coitianta (Ceisteanna Coitianta)

C: Cad é cuspóir ILLUMA-T?

A: Is é cuspóir ILLUMA-T na buntáistí a bhaineann le cumarsáid léasair le haghaidh misin ísealfhithis na Cruinne a léiriú agus an fhéidearthacht cumarsáid léasair a chomhtháthú i líonraí cumarsáide spáis NASA a thaispeáint.

C: Cén chaoi a bhfuil cumarsáid léasair difriúil ó mhodhanna cumarsáide traidisiúnta?

A: Úsáideann cumarsáid léasair solas infridhearg dofheicthe chun sonraí a tharchur agus a fháil ar rátaí níos airde, rud a ligeann do spásárthaí méideanna níos mó faisnéise a sheoladh ar ais go dtí an Domhan i dtarchur amháin. Cuireann sé seo dlús leis an bpróiseas aistrithe sonraí agus éascaíonn sé taighde agus fionnachtana níos tapúla.

C: Cad iad na buntáistí féideartha a bhaineann le cumarsáid léasair do thaighdeoirí?

A: Is féidir le cumarsáid léasair rátaí sonraí feabhsaithe a sholáthar, rud a ligeann do thaighdeoirí ar an ISS níos mó sonraí a sheoladh ar ais chuig an Domhan ag an am céanna. Is féidir leis an éifeachtúlacht mhéadaithe seo leas a bhaint as imscrúduithe eolaíocha éagsúla a dhéantar ar an stáisiún spáis.

C: Cad é sprioc fadtéarmach taispeántais cumarsáide léasair NASA?

A: Tá sé mar aidhm ag NASA cumarsáid léasair a chomhtháthú mar chumas caighdeánach laistigh dá líonraí cumarsáide spáis, lena n-áirítear Líonra Near Space agus Deep Space Network.

C: Cé atá ag maoiniú agus ag bainistiú an tionscadail ILLUMA-T?

A: Tá pálasta ILLUMA-T maoinithe ag clár Cumarsáide agus Loingseoireachta Spáis (SCaN) NASA agus á bhainistiú ag Ionad Eitilte Spáis Goddard NASA i gcomhar le hoifig chlár an Stáisiúin Spáis Idirnáisiúnta ag Johnson Space Centre NASA agus Institiúid Teicneolaíochta Massachusetts (MIT). Saotharlann Lincoln.