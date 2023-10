Filleann Astrobee Meala ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta le Cumais Loingseoireachta Feabhsaithe

D'éirigh le robot Astrobee NASA, Honey, filleadh ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS) tar éis dó a bheith faoi chothabháil ag Ionad Taighde Ames NASA. Thaispeáin an róbat buí, ceann de thrí róbait saor-eitilte, a chumais loingseoireachta neamhspleácha feabhsaithe laistigh den ISS, ag cur deiseanna for-rochtana agus taighde STEM chun cinn.

Chaith Honey Astrobee beagnach bliain ag Ionad Taighde Ames de chuid NASA i Silicon Valley i gCalifornia sular fhill sé ar an ISS. Nuair a tháinig sé, scrúdaigh spásaire NASA Woody Hoburg an róbat díphacáil agus chinntigh go raibh sé réidh chun a dhualgais a atosú. Tar éis na seiceálacha tosaigh, léirigh Honey go raibh sé in ann imeacht óna stáisiún duála, nascleanúint a dhéanamh trí Mhodúl Turgnaimh Seapánach (JEM) an stáisiúin spáis, agus athdhuga go rathúil gan gá le maoirseacht criú.

Feidhmíonn an Áis Astrobee, lena n-áirítear na trí robot ciúb-chruthach, bogearraí, agus stáisiún Á, mar ardán taighde agus uirlis for-rochtana STEM ar an ISS. Cabhraíonn na róbait seo, atá á dtiomáint ag lucht leanúna leictreacha i micrea-dhomhantarraingt an spáis, le spásairí i ngnáththascanna spásárthaí, rud a chuireann ar a gcumas díriú ar thascanna daonna speisialaithe. Soláthraíonn an tionscadal Astrobee deiseanna pálasta agus treoir d’úsáideoirí ón saol acadúil, ón tionscal príobháideach, ó NASA, agus ó ghníomhaireachtaí rialtais eile maidir le cuspóirí faofa taighde agus STEM.

Is córas robotic nuálaíoch é Astrobee arna fhorbairt ag NASA chun éifeachtúlacht an ISS a fheabhsú. Cuimsíonn sé trí róbait ciúb-chruthach, cuidíonn Astrobee spásairí le gnáththascanna agus bogann sé gan uaim sa timpeallacht microgravity ag baint úsáide as lucht leanúna leictreacha le haghaidh tiomána. Chomh maith lena fheidhmchláir phraiticiúla, cuireann Astrobee taiscéalaíocht eolaíoch agus tionscnaimh oideachais chun cinn trí thaighde agus iarrachtaí for-rochtana STEM.

Chuir Clár Forbartha Athraithe Cluiche NASA maoiniú ar fáil le haghaidh Astrobee agus cuireann Oifig Idirnáisiúnta um Úsáid Stáisiúin Spáis NASA tacaíocht leanúnach ar fáil.

Foinsí:

– NASA (Riarachán Náisiúnta Aerloingseoireachta agus Spáis)