Léim Réabhlóideach: Córas Cumarsáide Léasair Ceannródaíoch NASA

Tá NASA ag brú teorainneacha na cumarsáide spáis lena gcóras cumarsáide léasair ceannródaíoch. Baineann an teicneolaíocht réabhlóideach seo leas as cumhacht an tsolais infridhearg dofheicthe chun sonraí a tharchur agus a fháil ar luasanna thar a bheith ard, rud a chuireann ar chumas spásárthaí méid mór faisnéise a sheoladh ar ais go dtí an Domhan in aon tarchur amháin.

Is é an t-ábhar breise is déanaí leis an gcóras ceannródaíoch seo ná Móideim Úsáideora Fithis Íseal na Cruinne agus Teirminéal Aimplitheoir Taispeána Athsheachadáin Cumarsáide Léasair Comhtháite (ILLUMA-T). Le seoladh chuig an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta i mí na Samhna seo caite, taispeánfaidh ILLUMA-T na buntáistí ollmhóra a bhaineann le cumarsáid léasair do mhisin ísealfhithis na Cruinne.

Ag obair i gcomhar leis an Taispeántas Leaschraolacháin Cumarsáide Léasair (LCRD), a seoladh i mí na Nollag 2021, críochnóidh ILLUMA-T an chéad sealaíocht cumarsáide léasair déthreorach ceann go ceann de chuid NASA. Tá LCRD, atá lonnaithe i bhfithis gheosioncrónach faoi láthair, ag taispeáint na buntáistí a bhaineann le cumarsáid léasair trí shonraí a tharchur idir dhá stáisiún talún ar an Domhan trí shraith turgnaimh.

Is éard atá sa mhodúl optúil ILLUMA-T ná teileascóp agus gimbal dhá-ais, rud a ligeann dó rianú agus pointeáil i dtreo LCRD i bhfithis geosincrónach. Thart ar mhéid micreathonn, tá an modúl optúil ina chomhpháirt ríthábhachtach de ILLUMA-T, atá inchomparáide le cuisneoir caighdeánach é féin.

Nuair a bheidh sé suiteáilte ar an taobh amuigh den Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta, déanfaidh ILLUMA-T sonraí a tharchur chuig LCRD ag ráta iontach de 1.2 gigabits in aghaidh an tsoicind. Ón áit sin, tarchuirfidh LCRD na sonraí chuig stáisiúin optúla talún i California nó Haváí. Ar deireadh, seolfar na sonraí chuig Ionad Oibríochtaí Misean LCRD i Las Cruces, Nua-Mheicsiceo, agus ansin na foirne oibríochtaí talún ILLUMA-T ag Ionad Eitilte Spás Goddard NASA i Maryland.

Tríd an bpróiseas sealaíochta deireadh go deireadh a chríochnú, is féidir le hinnealtóirí ag Goddard Space Eitilte Center cruinneas agus cáilíocht na sonraí a tharchuirtear a scrúdú. Is freagrachtaí ríthábhachtacha do NASA Goddard iad na hoibríochtaí cumarsáide agus pálasta rathúla le LCRD agus leis an stáisiún spáis.

Tá na féidearthachtaí maidir le cumarsáid léasair ollmhór. Maidir le spásairí a dhéanann taighde eolaíoch ar an stáisiún spáis, is féidir le cumarsáid léasair rátaí sonraí feabhsaithe a sholáthar agus an cumas méideanna níos mó sonraí a sheoladh ar ais chuig an Domhan. Le ráta aistrithe iontach de 1.2 Gbps, is féidir le ILLUMA-T comhionann le meánscannán a tharchur laistigh de nóiméad.

Léiríonn córas cumarsáide léasair NASA céim shuntasach i gcumas cumarsáide spáis. Trí na taispeántais cheannródaíocha seo, tá sé mar aidhm ag NASA cumarsáid léasair a chomhtháthú ina líonraí spáschumarsáide reatha, ag réabhlóidiú in aice leis an Domhan agus taiscéalaíocht dhomhain spáis.

1. Cad é cumarsáid léasair?

Is teicneolaíocht í cumarsáid léasair a úsáideann solas infridhearg dofheicthe chun sonraí a tharchur agus a fháil ar luasanna ard. Ligeann sé don spásárthaí méideanna níos mó faisnéise a sheoladh ar ais go dtí an Domhan in aon tarchur amháin.

2. Cad é ILLUMA-T?

Seasann ILLUMA-T do Mhóideim Úsáideora agus Teirminéal Amplifier Taispeána Athsheachadáin Cumarsáide Léasair Íseal-Domhanda. Is pálasta é atá deartha chun na buntáistí a bhaineann le cumarsáid léasair a léiriú do mhisin i bhfithis íseal Domhain.

3. Cad é LCDD?

Seasann LCRD do Léiriú Leaschraolacháin Cumarsáide Léasair. Is misean é a sheol NASA chun na buntáistí a bhaineann le cumarsáid léasair ó fhithis gheosioncrónach a léiriú. Tarchuireann sé sonraí idir dhá stáisiún talún ar an Domhan agus tá sé ag obair faoi láthair i gcomhar le ILLUMA-T chun an chéad sealaíocht cumarsáide léasair déthreorach ceann-go-deireadh NASA a chríochnú.

4. Cé chomh tapa agus atá ráta aistrithe sonraí ILLUMA-T?

Is féidir le ILLUMA-T sonraí a tharchur ag ráta 1.2 gigabits in aghaidh an tsoicind, rud a ligeann dó coibhéis scannán meánach a sheoladh laistigh de nóiméad.

5. Cad iad na buntáistí a bhaineann le cumarsáid léasair?

Cuireann cumarsáid léasair ar chumas rátaí sonraí níos airde, tarchur faisnéise níos tapúla, agus an cumas chun níos mó sonraí a sheoladh ar ais chuig an Domhan. Tá an cumas aige cumarsáid spáis a athrú ó bhonn agus feabhas a chur ar thaighde eolaíoch a dhéantar ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta.