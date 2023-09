Aisghabhann Spásárthach Osiris-Rex NASA Samplaí astaróideach go rathúil

D'éirigh le spásárthach Osiris-Rex de chuid NASA samplaí a aisghabháil ón astaróideach atá saibhir i carbóin ar a dtugtar Bennu, rud a mharcáil ar an gcéad misean tuairisceáin astaróideach de chuid NASA. Scaoil an spásárthach an capsúl samplach thart ar 100,000 ciliméadar ón Domhan agus chuaigh sé isteach i bhfásach Utah. Dheimhnigh an fhoireann téarnaimh go raibh an capsule slán agus nár sáraíodh é agus measadh go raibh cupán brablach ó Bennu ar a laghad aige.

Tá an misean seo suntasach mar go léiríonn sé an tarraingt is mó de na samplaí astaróideach a bailíodh lasmuigh den ghealach. Soláthróidh na bloic thógála caomhnaithe ó thús ár gcóras gréine, 4.5 billiún bliain ó shin, léargais luachmhara d'eolaithe ar fhoirmiú na Cruinne agus na beatha. Déanfar na samplaí a iompar chuig saotharlann nua ag Johnson Space Centre NASA i Houston, áit a ndéanfar staidéar orthu.

Shroich an spásárthach Osiris-Rex, a thug faoin misean $1 billiún seo in 2016, Bennu in 2018 agus d’éirigh leis brablach a bhaint as an gcarraig bheag spáis in 2020 ag baint úsáide as folús bata fada. Thaistil an spásárthach achar 6.2 billiún ciliméadar sular fhill sé ar an Domhan. Nochtfaidh oscailt an capsule sa chéad lá nó dhó eile an méid cruinn ábhar a bhailítear.

Is é an misean rathúil seo ná an tríú tuairisceán samplach ó NASA ó mhisean róbait domhain-spás, tar éis spásárthach Genesis in 2004 agus spásárthach Stardust in 2006. Cuirfidh na samplaí a fhaightear ó Bennu go mór lenár dtuiscint ar asteroids agus a dtionchar féideartha ar an Domhan. Le tuilleadh staidéir, cabhróidh na sonraí a gheofar ó na samplaí le straitéisí a fhorbairt chun asteroids a d’fhéadfadh a bheith ina bhagairt ar ár bplainéad amach anseo a shraonadh.

Foinsí: Associated Press.