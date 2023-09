Misean OSIRIS-REx: Samplaí Asteroid a Thabhairt go Domhan

Tá eolaithe in Ollscoil Arizona i gcomhpháirtíocht le NASA ar mhisean OSIRIS-REx, a bhfuil sé mar aidhm aige samplaí astaróideach a thabhairt ar ais ón spás le haghaidh anailíse. Bheadh ​​an iarracht seo ceannródaíoch, mar gurb é seo an tríú huair sa stair a cuireadh samplaí astaróideach ar ais go dtí an Domhan, agus an sampla is mó ar fad a fuarthas riamh.

Is comhiarracht é an misean idir NASA agus Ollscoil Arizona, ag baint úsáide as a saineolas comhcheangailte chun an tasc casta a bhaineann le hábhar astaróideach a bhailiú a fheidhmiú go rathúil. Is é an cuspóir staidéar a dhéanamh ar asteroids le haghaidh léargais luachmhara ar an gcóras gréine luath agus d'fhéadfadh eolas a fháil ar bhunús na beatha ar an Domhan.

Réitigh an dá mhisean roimhe seo a rinne gníomhaireacht spáis na Seapáine, JAXA, an bealach do mhisean OSIRIS-REx. Mar gheall ar shamplaí ó na misin seo a bheith ar ais go rathúil tá sonraí fíorluachmhara curtha ar fáil d'eolaithe agus tá dul chun cinn suntasach tagtha chun cinn inár dtuiscint ar asteroids agus a gcomhdhéanamh.

Seoladh spásárthach OSIRIS-REx NASA i mí Mheán Fómhair 2016 agus tá astaróideach darb ainm Bennu á bhfithis aige ó 2018. Tá uirlisí agus uirlisí éagsúla ag an spásárthach chun cuidiú le bailiú samplaí. Ionstraim amháin den sórt sin is ea an Mheicníocht Sealbhaithe Samplach Touch-and-Go (TAGSAM), atá deartha chun carraigeacha beaga agus ábhar dromchla a bhailiú ón astaróideach.

Nuair a bheidh an sampla bailithe, imeoidh an spásárthach ó Bennu agus cuirfidh sé tús lena thuras ar ais go dtí an Domhan. Ar athiontráil isteach in atmaisféar an Domhain, scarfaidh an capsule tuairisceáin samplach ón spásárthach agus paraisiúit go sábháilte go dtí an talamh, áit a ndéanfar é a aisghabháil agus a iompar chuig saoráid shainithe le haghaidh anailíse.

Soláthróidh anailís ar na samplaí astaróideach léargais luachmhara ar chomhdhéanamh agus ar struchtúr na n-astaróidigh, ag nochtadh an tsolais ar fhoirmiú ár gcóras gréine agus ar bhunús na beatha ar an Domhan. Cuirfidh na sonraí a fhaightear ón misean seo lenár dtuiscint ar an gcruinne agus d’fhéadfaidís misin amach anseo chuig astaróidigh agus níos faide i gcéin a mhúnlú.

Foinsí:

- Ollscoil Arizona

– NASA

Sainmhínithe:

– OSIRIS-REx: Staidéar astaróideach NASA agus misean tuairisceáin samplach, acrainm Bunús, Léirmhíniú Speictrim, Aithint Acmhainne, Slándáil, Regolith Explorer.

– JAXA: Gníomhaireacht Taiscéalaíochta Aeraspáis na Seapáine, gníomhaireacht náisiúnta spáis na Seapáine.