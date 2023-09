Tugann Capsúil OSIRIS-REx NASA ar ais go rathúil Sampla astaróideach ar an Domhan

Chuir spásárthach OSIRIS-REx NASA, ag iompar sampla d'ábhar creagach a tógadh ó dhromchla astaróideach, a turas ar ais go dtí an Domhan i gcrích. Chuaigh an capsúl i léig tríd an atmaisféar agus d'éirigh leis tuirlingt trí pharaisiúit i bhfásach Utah Dé Domhnaigh.

D'eisigh an spásárthach, a dhear agus a thóg Lockheed Martin, an capsule tuairisceáin samplach dá shliocht deiridh, gan aon choigeartú ag teastáil ar a chonair eitilte. Tharla an tuirlingt, a mheastar a bheith beacht, ar raon Tástála agus Oiliúna Utah arm SAM.

Is é misean OSIRIS-REx, comhoibriú idir NASA agus Ollscoil Arizona, an tríú duine riamh chun sampla astaróideach a thabhairt ar ais go dtí an Domhan. Is é an sampla is mó a bailíodh é freisin, ag meáchan measta 250 gram. Tá samplaí astaróideach tugtha ar ais ag misin roimhe seo ó ghníomhaireacht spáis na Seapáine.

Tá ábhar sa capsule a bailíodh ó Bennu, astaróideach beag carbóin-saibhir a théann sách gar don Domhan gach sé bliana. Soláthraíonn Bennu, nach bhfuil ach 1,600 troigh ar trastomhas aige, faisnéis luachmhar faoin gcóras gréine luath agus faoi bhunús ár bplainéad. Creideann eolaithe go bhféadfadh sé móilíní orgánacha a shealbhú atá riachtanach d'fhorbairt na beatha.

Sheol OSIRIS-REx in 2016 agus shroich sé Bennu in 2018. Tar éis dó dhá bhliain a chaitheamh ag fithisiú an astaróideach, d’éirigh leis an spásárthach sampla a bhailiú óna dhromchla i mí Dheireadh Fómhair 2020. Déanfar an sampla a scrúdú anois i “seomra glan” ag raon tástála Utah sula n-iompraítear chuig Lárionad Spáis Johnson de chuid NASA é.

Tugann rath an mhisin OSIRIS-REx níos gaire dúinn tuiscint a fháil ar bhunús agus ar éabhlóid pláinéid carraigeacha cosúil leis an Domhan. Soláthróidh na sonraí a bhailíonn seo agus misin aischuir samplacha astaróideach roimhe seo léargais luachmhara ar fhoirmiú ár gcóras gréine.

Foinsí:

– Airteagal Foinse: [foinse]

– NASA

- Ollscoil Arizona