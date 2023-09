Capsúil OSIRIS-REx NASA ag Iompraíonn Cinn Samplacha astaróideach do Ghinealach Fiery

Tá spásárthach robotic NASA, OSIRIS-REx, socraithe chun sliocht fiery a dhéanamh trí atmaisféar an Domhain agus talamh i bhfásach Utah Dé Domhnaigh. Tá an spásárthach, a d’iompair sampla d’ábhar creagach a bailíodh ó dhromchla astaróideach darb ainm Bennu, tar éis a aistear seacht mbliana a chríochnú agus táthar ag súil go ndéanfaidh sé tadhaill “láthair” ag raon Tástála agus Oiliúna Utah.

Tá sé mar aidhm ag misean OSIRIS-REx, comhoibriú idir NASA agus eolaithe in Ollscoil Arizona, an sampla astaróideach is mó riamh a thabhairt ar ais le haghaidh anailíse. Chuir misin roimhe seo ag gníomhaireacht spáis na Seapáine samplaí astaróideach ar ais chuig an Domhan.

Aicmítear Bennu, an astaróideach ónar bailíodh an sampla, mar “réad gar don Domhan” agus téann sé sách gar dár bplainéad gach sé bliana. Measann na heolaithe gur 22-in-1 an seans go mbuaileann sé an Domhan ag deireadh an 2,700ú haois. Tá Bennu beag i gcomparáid le asteroids eile, ag tomhas díreach 1,600 troigh ar trastomhas, ach tá leideanna luachmhara aige faoi bhunús agus forbairt pláinéid carraigeacha cosúil leis an Domhan.

Déanfaidh eolaithe ó ar fud an domhain scrúdú ar an sampla, a mheastar a mheá 250 gram, i saotharlanna éagsúla. Leanfaidh an spásárthach OSIRIS-REx ar a thuras chun astaróideach eile gar don Domhan a iniúchadh.

Foinsí:

- Reuters