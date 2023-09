Domhan chun an Sampla astaróideach is Mó a Gabhadh sa Spás a Fháil

Tá misean OSIRIS-REx NASA socraithe chun an sampla astaróideach is mó a gabhadh riamh sa spás a sheachadadh, ag tabhairt léargais luachmhara d'eolaithe ar fhoirmiú pláinéid na billiúin bliain ó shin. Tá sé beartaithe go dtiocfaidh an spásárthach i dtír i bhfásach Utah ar an 24 Meán Fómhair, ag iompar samplaí carraigeacha agus deannaigh thart ar 250 gram.

Soláthróidh an sampla, a tógadh ó dhromchla astaróideach Bennu, atá suite níos mó ná 200 milliún míle ón Domhan, fuinneog isteach san am nuair a bhí an Ghrian agus na pláinéid ag foirmiú timpeall 4.5 billiún bliain ó shin. Is é seo an chéad uair a thug na Stáit Aontaithe sampla astaróideach ar ais, agus bhí ról ag Gníomhaireacht Spáis Cheanada sa mhisean freisin trí Altimeter Laser OSIRIS-REx a sholáthar.

Chuidigh an córas léasair le dromchla Bennu a scanadh agus faisnéis mhionsonraithe a bhailiú faoina ghnéithe. Mar thoradh air sin, gheobhaidh Ceanada cuid den sampla Bennu chun críocha taighde. Is é príomhsprioc an mhisin tuiscint a fháil ar conas a thosaigh an saol ar an Domhan agus conas a foirmíodh pláinéid sa ghrianchóras.

Dúirt Kim Dait, coimeádaí sinsearach mianraí ag Músaem Ríoga Ontario agus cuid d'fhoireann Cheanada, go bhfuil na carraigeacha a bailíodh ó Bennu ó na céimeanna an-luath de fhoirmiú an chórais gréine agus go bhfuil an fhoireann ag súil le fionnachtana gan choinne.

Mhínigh Michael Daly, an t-eolaí ionstraimí don OSIRIS-REx Laser Altimeter, go ndíreoidh anailís Cheanada ar an sampla astaróideach ar thuiscint conas a shealbhaíonn agus a dháileann Bennu teas. Tá Bennu, astaróideach atá saibhir ó thaobh carbóin de, níos mó ná Foirgneamh Stáit Impireacht Nua-Eabhrac agus creidtear go bhfuil mianraí cré agus struchtúir carraige le huisce ann. D’fhéadfadh an misean láithreacht móilíní orgánacha a bhrath freisin, lena n-áirítear siúcraí agus aimínaigéid, atá riachtanach don bheatha.

Ní hamháin go bhfuil sé tábhachtach staidéar a dhéanamh ar Bennu chun críocha eolaíocha ach cuidíonn sé freisin le taighdeoirí ullmhú don tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag asteroids den chineál céanna ar an Domhan sa todhchaí. Tá méideanna beaga de shamplaí astaróideach faighte ag an tSeapáin roimhe seo, ach is cloch mhíle shuntasach é an misean seo do na Stáit Aontaithe.

