Sroicheann Fiosracht Rover NASA Gediz Vallis Ridge, ag nochtadh leideanna faoi stair uisceach Mars

Mar éacht iontach, d'éirigh le rover NASA Fiosracht Mars Gediz Vallis Ridge a bhaint amach, limistéar ar an bPláinéad Dearg a chreidtear a bhfuil iarsmaí de shreabha cumhachtacha smionagar ársa ann. Soláthraíonn an éacht seo léargais luachmhara ar stair uisce Mars.

Timpeall trí bhilliún bliain ó shin, le linn ceann de chéimeanna fliucha Mharsa, d’iompair sreabha smionagar láib agus bolláin síos sliabh, rud a chruthaigh taisce i gcruth lucht leanúna. Le himeacht ama, chreimeadh na gaotha Martian an taisce seo isteach san iomaire a fheicimid inniu. Tá leideanna tábhachtacha ag an iomaire seo faoi láithreacht uisce ar Mars san am a chuaigh thart.

Ní raibh an turas go Gediz Vallis Ridge gan dúshláin. Thug an rover aghaidh ar charraigeacha “gator-back” agus tír-raon géara, ach tar éis trí iarrachtaí, shroich sé an iomaire ar deireadh ar 14 Lúnasa. Ón radharc seo, is féidir le Fiosracht staidéar a dhéanamh ar an gceantar ag baint úsáide as a lámh róbataic.

Tá fiosracht ag ardú Sliabh Sharp ó 2014, ag nochtadh fianaise ar lochanna agus sruthanna ársa feadh na slí. Léiríonn gach ciseal den sliabh tréimhse dhifriúil i stair na Martian. Tugann Gediz Vallis Ridge, atá ar cheann de na foirmíochtaí deireanacha ar an sliabh, léargas ar cheann de na réanna Martian is óige.

Le linn a turas 11-lá ag an iomaire, Curiosity grianghraf agus anailís ar charraigeacha dorcha a tháinig ó áiteanna eile de Mount Sharp. Iompraíodh na carraigeacha seo, cuid acu chomh mór le gluaisteáin, ag sreabhadh smionagar, rud a thug deis uathúil staidéar a dhéanamh ar ábhar an tsléibhe uachtair.

Ina theannta sin, thug láithreacht Fiosracht ar an iomaire deis d'eolaithe breathnú ar fhoirmiú geolaíoch ar a dtugtar lucht leanúna sreabhadh smionagar. Cé go bhfanann meicnic a bhfoirmithe ina ábhar staidéir, tá súil ag taighdeoirí go gcuirfidh tuiscint ar na himeachtaí seo ar Mars solas ar fheiniméin chomhchosúla ar an Domhan.

Ghlac an rover 136 íomhá ag Gediz Vallis Ridge, a cuireadh le chéile i radharc lánléargais den cheantar. Tá eolaithe ag déanamh anailíse ar na sonraí agus na híomhánna anois chun níos mó a fhoghlaim faoi am atá thart faoi uisce Mars.

Is é an chéad mhisean eile atá ag Curiosity ná bealach a aimsiú chuig an gcainéal ar bharr an iomaire, áit a ndéanfar tuilleadh imscrúduithe ar rúndiamhra an uisce ar Shliabh Sharp.

Foinsí:

– Airteagal Foinse