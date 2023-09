An Chéad Sampla astaróideach SAM le Nochtadh ag Ionad Spáis Johnson de chuid NASA

Tá sé beartaithe go nochtfaidh Lárionad Spáis Johnson de chuid NASA an chéad sampla astaróideach de chuid na Stát Aontaithe an 11 Deireadh Fómhair, mar chuid de mhisean OSIRIS-REx. Táthar ag súil go dtabharfaidh an sampla seo, a bhaileofar ón astaróideach Bennu gar don Domhan, léargais luachmhara ar fhoirmiú an chórais gréine agus ar bhunús na beatha ar an Domhan.

Seoladh an spásárthach OSIRIS-REx in 2016 agus é mar chuspóir aige staidéar a dhéanamh ar Bennu agus sampla dá ábhar dromchla a bhailiú. I mí Dheireadh Fómhair 2020, bhailigh an spásárthach thart ar 250 gram d’ábhar le seachadadh ar ais go dtí an Domhan. Críochnófar céim dheireanach an mhisin ar 24 Meán Fómhair, 2023, nuair a scaoilfear capsule ina bhfuil na samplaí Bennu agus cuirfear i dtír é i bhfásach Utah.

Le linn na hócáide nochta, roinnfidh foireann eolaíochta OSIRIS-REx NASA anailís tosaigh ar an sampla. Nuair a shroicheann an sampla an Domhan agus na tailte go sábháilte, baileoidh saineolaithe NASA na carraigeacha agus an deannach ón astaróideach taobh istigh den capsule. Scrúdófar na samplaí seo ansin ag saoráid sárchoimeádta NASA Johnson le haghaidh tuilleadh anailíse.

Bhunaigh NASA Saotharlann Coimeádta Samplach OSIRIS-REx chun dáileadh na samplaí chuig eolaithe ar fud an domhain a bhainistiú. Tá sé mar aidhm ag an taighde a rinneadh ar na samplaí seo cur lenár dtuiscint ar fhoirmiú ár bplainéad agus an ghrianchórais, chomh maith le himscrúdú a dhéanamh ar bhunús na gcomhdhúile orgánacha a d’fhéadfadh cur le forbairt na beatha ar an Domhan. Ina theannta sin, cuirfear cuid den sampla in áirithe do thaighde amach anseo de réir mar a leanann teicneolaíochtaí ag feabhsú le himeacht ama.

Tá an bailiúchán is mó ar domhan de réaltábhair ann in Ionad Spáis Johnson, lena n-áirítear samplaí ó asteroids, Cóiméid, Mars, an Ghealach, an Ghrian, agus fiú deannaigh ó réaltaí eile. Úsáideann eolaithe an bailiúchán seo chun taighde a dhéanamh ar ábhair phláinéadacha agus ar an timpeallacht spáis, ag cur lenár n-eolas ar an ngrianchóras agus níos faide i gcéin.

