Socraíonn Héileacaptar Mars NASA Taifead Airde Nua ar an bPláinéad Dearg

Tá taifead eitilte nua bainte amach ag héileacaptar Mars NASA, Ingenuity, ar an bpláinéad dearg. Le linn a 59ú eitilt, shroich Ingenuity airde 20 méadar, ag dul thar an taifead roimhe sin le 6 méadar.

D'fhógair Saotharlann Scaird Tiomáint NASA (JPL) an éacht is déanaí a rinne Ingenuity, atá ag maoirsiú an mhisin a bhaineann leis an rover Buanseasmhacht freisin. Bhí an eitilt dírithe go príomha ar Ingenuity a bhrú chun taifead airde nua a bhaint amach, agus í ag tuirlingt ar ais san áit chéanna ón áit ar tharla sé.

Ó tharla a chéad eitilt in Aibreán 2021, tá dul chun cinn suntasach déanta ag Ingenuity. Le linn na heitilte tosaigh, chuaigh sé 3 mhéadar os cionn dhromchla na Martian ar feadh 39.1 soicind, rud a chruthaigh go bhféadfadh sé eitilt faoi thiomáint a bhaint amach in ainneoin atmaisféar tanaí Mars. Chonacthas eitiltí ina dhiaidh sin go bhfanann Ingenuity san aer chomh fada le 169.5 soicind, clúdaíonn siad achair suas le 709 méadar, agus sroicheann siad luasanna suas le 15 msu (6.5 méadar in aghaidh an tsoicind).

Tá feidhmíocht Ingenuity níos airde ná mar a rabhthas ag súil leis, agus chuidigh an héileacaptar leis an rover Perseverance trí seatanna ón aer a ghabháil le haghaidh pleanáil bealaigh in Jezero Crater. Ina theannta sin, léirigh Ingenuity a athléimneacht trí téarnamh ó shaincheisteanna teicniúla éagsúla ar an mbealach.

Tá sé beartaithe ag NASA an t-eolas a fuarthas ó Ingenuity a úsáid chun leaganacha níos forbartha den héileacaptar a fhorbairt do mhisin Mars amach anseo, agus misin a d'fhéadfadh a bheith fiú níos faide ná an phláinéid dhearg.

Foinsí:

– Saotharlann Scaird Tiomáint NASA (JPL)