Forbraíonn NASA Soic Innill Roicéad Alúmanam 3D-Priontáilte le haghaidh Eitiltí Spáis dhomhain

Tá NASA i gcónaí ag cuardach bealaí chun meáchan na roicéid a laghdú chun taisteal spáis a dhéanamh níos éifeachtaí agus níos éifeachtaí ó thaobh costais. Réimse amháin a ndírítear air is ea ábhair éadroma a fhorbairt ar féidir leo coinníollacha foircneacha an spáis a sheasamh. Le déanaí, bhain NASA dul chun cinn suntasach amach sa réimse seo le forbairt agus tástáil soic inneall roicéad priontáilte 3D déanta as alúmanam.

Is ábhar idéalach é alúmanam do chomhpháirteanna éadroma mar go bhfuil dlús níos ísle agus cóimheas neart-go-meáchain níos airde aige ná an chuid is mó de mhiotail. Mar sin féin, tá teorainneacha aige ar nós caoinfhulaingt íseal ar theas foircneach agus claonadh chun crack le linn táthú. Tá na fachtóirí seo tar éis a bheith mí-oiriúnach do mhonarú páirteanna inneall roicéad, go dtí seo.

Tá sé mar aidhm ag tionscadal Déantúsaíochta Breiseáin Imoibríocha NASA don Cheathrú Réabhlóid Thionsclaíoch (RAMFIRE) na teorainneacha seo a shárú trí chineál alúmanam intháthaithe a chruthú atá teas-resistant go leor le húsáid ar innill roicéad. Chuaigh innealtóirí ó Ionad Eitilte Spáis Marshall NASA i gcomhpháirtíocht le Elementum 3D chun malairt nua alúmanaim ar a dtugtar A6061-RAM2 agus púdar speisialaithe a fhorbairt le húsáid sa phróiseas priontála 3D.

Tá na soic RAMFIRE 3D-phriontáilte deartha le bealaí inmheánacha chun an soc a choinneáil fionnuar agus leá a chosc. Tógtar iad freisin mar phíosa amháin, ag laghdú an gá atá le bannaí iolracha agus ag laghdú go mór am déantúsaíochta. D'fhéadfadh suas le míle páirteanna aonair a bheith ag teastáil ó shoic a mhonaraítear go traidisiúnta.

Rinneadh dianthástáil ar na soic RAMFIRE, lena n-áirítear tástálacha tine te le ocsaigin leachtach agus hidrigin leachtach, agus seomraí brú ar airde iad ná 825 punt in aghaidh an orlach cearnach (psi). Sheas na soic in aghaidh na dálaí foircneacha seo agus bhain siad amach beagnach 10 nóiméad d’am rite, rud a léirigh a gcumas feidhmiú i dtimpeallachtaí domhainspáis dúshlánacha.

Chomh maith le soic inneall roicéad, baineadh úsáid as próiseas déantúsaíochta ábhar alúmanam agus breiseáin RAMFIRE chun comhpháirteanna chun cinn eile a chruthú, lena n-áirítear nozzle aerospike trastomhas 36-orlach agus umar bhfolús-jacketed le haghaidh feidhmeanna sreabhán crióigineach.

Tá an poitéinseal ag an dul chun cinn seo i soic innill roicéad alúmanaim 3D-phriontáilte eitiltí domhain spáis a réabhlóidiú, rud a ligeann do mhonarú comhpháirteanna roicéad éadroma atá in ann ualaí struchtúracha arda a sheasamh. Tugann sé céim níos gaire dúinn don sprioc daoine a chur chuig an Ghealach, go Mars agus níos faide i gcéin.

Foinsí:

– Forbraíonn NASA Soic Innill Roicéad Alúmanam 3D-Priontáilte le haghaidh Eitiltí Domhainfháis