Réimse Maighnéadach Suimiúil na Lámha Cosmaí

Tá fionnachtain iontach déanta ag teileascóip spáis X-gha de chuid NASA, ag nochtadh “cnámha” an réimse mhaighnéadaigh de struchtúr lámh-mhúnlaithe tarraingteach sa spás. Leanann an lámh thaibhseach chosmaí, ar a dtugtar MSH 15-52, ag cur in iúl d’eolaithe go n-ionsaíonn eolaithe plumaí de cháithníní ábhar fuinnmhithe agus frithábhar óna pailme.

Chonaic Réadlann X-gha Chandra de chuid NASA an PSR B1509-58, atá suite ag bun “pailme” na réaltnéal den chéad uair in 2001. Tá an fad idir MSH 15-52 agus an Domhan cothrom le 16,000 solasbhliain.

Bhain an staidéar ceannródaíoch a rinne Roger Romani agus a fhoireann in Ollscoil Stanford úsáid as an Imaging X-gha Polarimetry Explorer (IXPE), an teileascóp X-ghathaithe is nuaí ag NASA. Thar thréimhse 17 lá, rinne an IXPE monatóireacht dhlúth ar MSH 15-52, ag soláthar léargais gan fasach ar a réimse maighnéadach.

Trí anailís a dhéanamh ar na cáithníní luchtaithe a tháirgeann na X-ghathanna agus a gcuid taistil feadh an réimse mhaighnéadaigh, fuair na taighdeoirí tuiscint níos doimhne ar struchtúr na réaltnéal. Cinneann an réimse maighnéadach treo an réimse leictreach X-ghathanna, rud a fhágann go dtagraíonn eolaithe mar polarú X-gha.

Is ionadh é, sháraigh an leibhéal polaraithe a breathnaíodh i MSH 15-52 an t-uasleibhéal a bhí tuartha ag staidéir theoiriciúil. Léiríonn na leibhéil dhian polaraithe seo réimse maighnéadach an-chomhsheasmhach agus díreach i réigiúin áirithe den réaltnéal gaoithe pulsar, rud a thugann le tuiscint go bhfuil an suaiteacht íosta.

Trí shonraí ó Chandra agus IXPE a chomhcheangal, tá réalteolaithe ag cur le chéile an phuzal a bhaineann le hinstealladh cáithníní agus le múnlú comhshaoil ​​ag pulsars. Comhlánaítear na sonraí X-gha le sonraí infridhearg ón gCeamara Dark Energy, rud a ligeann do thuiscint iomlánaíoch ar MSH 15-52.

Leag Josephine Wong, comhúdar an staidéir, béim ar acmhainneacht chlaochlaitheach X-ghathanna maidir le faisnéis fholaithe a nochtadh. Cosúil le X-ghathanna i diagnóisic leighis, cuireann X-ghathanna sa spás peirspictíocht uathúil ar an gcruinne.

Ceann de na gnéithe is suimiúla de MSH 15-52 ná an scaird X-ghathaithe dian atá dírithe ar a “chaol.” Tá an polarú sa réigiún chaotic seo íseal mar gheall ar réimsí maighnéadacha atá fite fuaite go dlúth. Mar sin féin, de réir mar a bhíonn an scaird ag druidim lena teirminéal, méadaíonn an polarú go suntasach de réir mar a théann línte an réimse mhaighnéadaigh go díreach agus go n-éiríonn siad níos comhionainne.

Le tuiscint a fháil ar shaolré an ábhair thar a bheith fuinniúil agus na gcáithníní frithábhar mórthimpeall ar na bíoga, tugtar léargas luachmhar ar a ról mar luasairí cáithníní. Tugann na fionnachtana a rinneadh laistigh de MSH 15-52 solas ar na meicníochtaí iontacha atá ag obair sna feiniméin chosmaí seo.

1. Cad é MSH 15-52?

Is struchtúr lámh-chruthach iontach é MSH 15-52 sa spás, arb é is sainairíonna é plumaí cáithníní d’ábhar fuinnmhithe agus frithábhar.

2. Cé chomh fada agus atá MSH 15-52 ón Domhan?

Tá MSH 15-52 suite timpeall 16,000 solasbhliain ón Domhan.

3. Conas a rinne NASA staidéar ar MSH 15-52?

Bhain NASA úsáid as an Imaging X-gha Polarimetry Explorer (IXPE), an teileascóp X-ghathach is nuaí aige, chun monatóireacht dhlúth a dhéanamh ar MSH 15-52 ar feadh 17 lá agus chun sonraí ríthábhachtacha a bhailiú faoina réimse maighnéadach.

4. Cad é polarú X-gha?

Tagraíonn polarú X-gha do threo réimse leictreach X-ghathanna, a chinneann réimse maighnéadach an fhoinse X-gha.

5. Cad é an tábhacht a bhaineann leis an scaird X-gha dian i MSH 15-52?

Soláthraíonn an scaird X-gha dian i MSH 15-52 léargais luachmhara ar instealladh cáithníní agus ar phróisis mhúnlaithe comhshaoil ​​na bpulsáir.