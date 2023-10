Tá NASA ag ullmhú a rotorcraft iontach Dragonfly a sheoladh chuig gealach na Satarn, Tíotán, sa tóir ar bhlocanna tógála féideartha na beatha. Tá ardcheamaraí, braiteoirí agus samplóirí ag an dróin aerchumhachta núicléach seo, atá faoi thiomáint ag an gcarr, chun imscrúdú a dhéanamh ar réigiúin Tíotán a bhféadfadh ábhair orgánacha a bheith iontu agus a d'aimsigh uisce leachta faoi dhromchla oighreata na gealaí.

Tá tástáil fhairsing déanta lena chinntiú go mbeidh Dragonfly in ann timpeallacht uathúil Tíotán a sheasamh. Chuir taighdeoirí ag Ionad Taighde Langley NASA in Achadh an Iúir faoi scrúdú dian ar rotors na feithicle i dtolláin gaoithe a shamhlaíonn na coinníollacha atmaisféaracha ar Tíotán. Chuir na tástálacha seo sonraí ríthábhachtacha ar fáil don fhoireann chun a gcuid insamhaltaí a bheachtú agus chun tuiscint níos fearr a fháil ar fheidhmíocht an rotorcraft i dtimpeallacht gáis le dlús níos airde ná aer.

Áirítear le feachtais thástála rathúla Dragonfly ritheanna i dtollán fo-sonach chomh maith leis an Tollán Trasonic Dynamics (TDT), a dhéanann aithris ar na coinníollacha atmaisféaracha a bhfuiltear ag súil go mbeidh Dragonfly ar Tíotán. Déanann cumas trom-dlúis inathraithe an TDT an t-ardaitheoir agus an luchtú dinimiciúil a bheidh ar an rótarárthach a mhacasamhlú go cruinn le linn a misin.

Comhoibríonn baill foirne ó institiúidí éagsúla, lena n-áirítear Ollscoil Florida Láir agus Ionad Taighde Ames NASA, chun anailís a dhéanamh ar an saibhreas sonraí a bhailítear ó na tástálacha seo. Cuireann a n-iarrachtaí le muinín a mhéadú sna samhlacha insamhalta sula gcuirtear Dragonfly chuig Tíotán.

Ní chailltear ollmhór an mhisin ar an bhfoireann. Léiriú suntasach sa taiscéalaíocht is ea an tionscadal Dragonfly, rud a chuireann ficsean eolaíochta i gcrích. Agus gach céim curtha i gcrích, cuireann sceitimíní leis an misean ceannródaíoch a ligfidh d’eolaithe faisnéis fhíorluachmhar a bhailiú faoi Tíotán agus a d’fhéadfadh rúndiamhra bhunús an tsaoil inár ngrianchóras a dhíghlasáil.

CC

1. Cad é rotorcraft Dragonfly?

Is éard atá i rotorcraft Dragonfly ná drone aeróige faoi thiomáint núicléach, méid carranna, a d'fhorbair NASA chun ghealach Satarn, Tíotán a iniúchadh. Feistithe le harduirlisí, is é a phríomhsprioc staidéar a dhéanamh ar an gceimic chasta ar Tíotán agus cuardach a dhéanamh ar réamhtheachtaithe beatha féideartha.

2. Cén fáth a bhfuil tástáil tábhachtach do Dragonfly?

Tá tástáil ríthábhachtach chun a chinntiú gur féidir le Dragonfly timpeallacht uathúil Tíotán a sheasamh. Trí rótar an dróin a chur faoi choinníollacha atmaisféaracha insamhlaithe, is féidir le NASA a réamh-mheastacháin feidhmíochta a bheachtú agus muinín a mhéadú i múnlaí ionsamhlúcháin an mhisin.

3. Cad atá i gceist leis na tástálacha?

Rinneadh na tástálacha i dtolláin gaoithe ag Lárionad Taighde Langley de chuid NASA, lena n-áirítear tollán fosonach agus an Tollán Trasonic Dynamics (TDT). Is éard a bhí i gceist leis na tástálacha seo ná rotors Dragonfly a rith ag luasanna gaoithe éagsúla, luasanna rótar, agus uillinneacha eitilte chun feidhmíocht aerdinimiciúil na feithicle a mheas.

4. Conas a dhéantar anailís ar na sonraí ó na tástálacha?

Tá comhiarracht ar siúl ag speisialtóirí ó institiúidí éagsúla chun anailís a dhéanamh ar na sonraí a bhailítear le linn na dtástálacha. Cabhróidh anailís sonraí le feabhas a chur ar na samhlacha insamhalta agus muinín a mhéadú i bhfeidhmíocht an rotorcraft in atmaisféar Tíotán.

5. Cad a sheasann misean Dragonfly?

Is iarracht taiscéalaíochta urghnách é misean Dragonfly atá ag tabhairt an fhicsin eolaíochta i gcrích. Tá an cumas aige léargais cheannródaíocha a sholáthar ar Tíotán agus leideanna a nochtadh faoi bhunús na beatha inár ngrianchóras.