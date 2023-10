Tá NASA ag lorg Dearthaí do Reoiteoir Gealaí chun Samplaí Gealaí a Stóráil go Sábháilte

Tá dearaí á lorg ag NASA do “reoiteoir gealaí” atá in ann ábhair a fuarthas le linn na misin Artemis atá beartaithe a stóráil go sábháilte. Is é príomhchuspóir an reoiteora samplaí eolaíocha agus geolaíochta a iompar ón ngealach go dtí an Domhan. D’fhéadfaí é a úsáid freisin, áfach, chun samplaí bitheolaíocha/fiseolaíocha daonna a bailíodh le linn na misean a stóráil agus a iompar.

Táthar ag súil go mbeidh an reoiteoir gealaí réidh faoi dheireadh 2027 agus seolfar é ar bord misean Artemis 5. Chun iniompair a chinntiú, ba cheart go mbeadh an reoiteoir in ann na fórsaí fisiceacha a chonacthas le linn seolta agus tuirlingthe a sheasamh, amhail creathadh agus turraingí. Ba cheart go mbeadh sé ag luí freisin le feithiclí agus áiseanna éagsúla a úsáidfidh spásairí Artemis amach anseo, lena n-áirítear an rover gealaí, gnáthóga gealaí, modúl criú Orion, an Córas Tuirlingthe Daonna, agus an t-ionad gealaí Gateway.

Ba cheart go mbeadh toirt iomlán de 10x10x26 orlach (25x25x66 ceintiméadar) ar an taobh istigh fuar den reoiteoir gealaí, agus ba cheart go mbeadh an córas iomlán níos lú ná 121 punt (55 cileagram). Ba cheart go mbeadh na samplaí a stóráiltear taobh istigh in ann teocht lúide 121 Fahrenheit (lúide 85 Celsius) a choinneáil ar feadh 30 lá ar a laghad.

Ba cheart go n-áireofaí sa reoiteoir taispeáint ar bord le haghaidh faireacháin agus rialaithe, chomh maith le nascacht idirlín gan sreang agus gan sreang le haghaidh teiliméadrachta chun cumarsáid a dhéanamh le feithiclí Artemis agus stáisiúin talún ar an Domhan. Ina theannta sin, ba cheart go mbeadh sé in ann sonraí a thaifeadadh faoina theocht, faoina shláinte foriomlán, agus faoina ghníomhaíocht dorais.

Tá sé beartaithe Artemis 5, an tríú misean sa chlár Artemis, a bheith mar mhisean tosaigh don reoiteoir gealaí. Tá sé mar aidhm ag clár Artemis daoine a thabhairt ar ais go dtí an ghealach, agus tá Artemis 3 sceidealta do 2025. Tá sé réamh-mheasta go seolfar Artemis 4 agus Artemis 5 in 2028 agus 2029, faoi seach.

Foinsí: NASA, SAM.gov