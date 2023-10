Talamh i gCathair Nua-Eabhrac ag Fiachaint agus ag Éirí Amach

Fuair ​​​​eolaithe amach go bhfuil talamh i gCathair Nua-Eabhrac ag dul faoi uisce agus ag ardú ar rátaí éagsúla mar gheall ar mheascán d'fhachtóirí daonna agus nádúrtha. Is iad cleachtais úsáide talún agus iarsmaí na n-oighearshruth ón oighearaois dheireanach na príomhchúiseanna leis na hathruithe ingearchló seo. Cé go bhféadfadh cuma neamhshuntasach a bheith ar na hathruithe – gan ach codáin orlach in aghaidh na bliana – is féidir leo tionchar a bheith acu ar bhaol tuilte áitiúil, go háirithe maidir le leibhéil na farraige ag ardú.

Foireann taighdeoirí ó Saotharlann Scaird-Thiomáint NASA agus ó Ollscoil Rutgers a rinne an staidéar, a foilsíodh in Science Advances. Trí úsáid a bhaint as teicníocht chianbhraite ar a dtugtar radar cró sintéiseach idirferometric (InSAR), rinne siad anailís ar an tairiscint ingearach talún ar fud limistéar cathrach Nua-Eabhrac ó 2016 go 2023.

Fuair ​​​​na taighdeoirí amach go raibh limistéir áirithe sa chathair ag dul faoi uisce thart ar 0.06 orlach in aghaidh na bliana, agus go raibh ardú measartha ag teacht ar áiteanna eile, mar chodanna de Queens agus Brooklyn. Tá tionchar mór ag na hathruithe seo ar mhodhnuithe a rinneadh ar dhromchla an Domhain san am a chuaigh thart, amhail míntíriú talún agus tógáil líonta talún, rud a d'fhág go bhfuil an talamh níos scaoilte agus níos comhbhrúite faoi fhoirgnimh.

Ina theannta sin, is féidir na hathruithe ingearchló seo a rianú siar go dtí an oighearaois dheireanach nuair a chlúdaigh oighearchlúid ollmhór Sasana Nua agus suas le Nua-Eabhrac. Tá an talamh faoi Chathair Nua-Eabhrac, a ardaíodh lasmuigh den oighearchlúid, ag dul faoi uisce go mall anois.

D’aithin na taighdeoirí freisin réimsí sonracha a raibh turnamh níos suntasaí iontu. Mar shampla, tá rúidbhealach Aerfort LaGuardia 13/31 i Queens ag dul faoi thart ar 0.15 orlach in aghaidh na bliana. Tá na torthaí mionsonraithe seo tábhachtach maidir le léarscáiliú agus pleanáil tuilte, go háirithe de réir mar a leanann leibhéil na farraige ag ardú mar gheall ar athrú aeráide.

Foinsí: Science Advances, NASA, JPL, Ollscoil Rutgers, Gníomhaireacht Spáis na hEorpa