Réitíonn NASA leis an Sampla astaróideach is Mó a Cuireadh ar Domhan riamh a Sheachadadh

Tá misean Osiris-Rex NASA socraithe chun an sampla astaróideach is mó a tugadh ar ais go dtí an Domhan riamh a sheachadadh. Táthar ag súil go dtiocfaidh capsule ina bhfuil thart ar 250g de charraigeacha agus deannaigh a bailíodh ó astaróideach Bennu i dtír i bhfásach Utah Dé Domhnaigh. Is é an misean stairiúil seo an chéad uair a bhailigh NASA sampla ó astaróideach ó 2020 i leith.

Iarsma 4.5 billiún bliain d'aois dár ngrianchóras luath is ea an astaróideach Bennu. Creideann eolaithe gur féidir le staidéar Bennu léargais luachmhara a sholáthar ar fhoirmiú agus ar éabhlóid na pláinéid. Meastar gur capsúl ama é an astaróideach seo atá saibhir ó thaobh carbóin de, gar don Domhan, ó stair an chórais gréine is luaithe.

Táthar ag súil go dtabharfaidh an sampla a bailíodh ó Bennu leideanna tábhachtacha maidir le bunús orgánach agus uisce, ar príomhfhachtóirí iad i bhforbairt na beatha ar an Domhan. Murab ionann agus meteorites a thiteann go dtí an Domhan, a n-éilítear go tapa ar theagmháil leis an atmaisféar, tabharfaidh sampla Bennu léargas gan mhilleadh ar an am atá thart.

Déanfar an sampla a dháileadh ar ghrúpa de níos mó ná 200 duine ó 38 institiúid ar fud an domhain, lena n-áirítear eolaithe ó Ollscoil Mhanchain agus Músaem Stair an Dúlra. Chuir Ashley King ó Mhúsaem Stair an Dúlra sceitimíní in iúl faoi staidéar a dhéanamh ar na samplaí, a d’fhéadfadh a bheith cosúil i gcomhdhéanamh leis an titim dreigít Winchcombe le déanaí ach nach raibh éillithe den chuid is mó ag an timpeallacht talún.

D'aibhsigh an Dr. Sarah Crowther ó Ollscoil Mhanchain an tábhacht a bhaineann le misin fillte samplacha mar Osiris-Rex. Mhínigh sí go gceadaíonn nádúr íontach na samplaí a thugtar ar ais faisnéis thábhachtach a choinneáil faoina gcomhdhéanamh agus a stair, ag tabhairt léargais luachmhara ar stair an ghrianchórais.

Sheol Osiris-Rex i mí Mheán Fómhair 2016 agus shroich sé Bennu i mí na Nollag 2018. Tar éis dhá bhliain de mhapáil an astaróideach, bhailigh sé sampla ón dromchla i mí Dheireadh Fómhair 2020. Tá comhdhéanamh asteroids cosúil le Bennu ríthábhachtach chun tuiscint a fháil ar fhoirmiú na pláinéid agus an bunús na gcomhábhar riachtanach d'fhorbairt na beatha ar an Domhan.

Go hachomair, is cloch mhíle shuntasach i dtaiscéalaíocht spáis é seachadadh NASA den sampla astaróideach is mó a cuireadh ar ais ar an Domhan riamh. Tá an cumas ag an sampla faisnéis luachmhar a dhíghlasáil faoi fhoirmiú ár bplainéad agus faoi fhéidearthacht na beatha lasmuigh den Domhan.

