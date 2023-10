NASA chun Léiriú Léasair Spáis a dhéanamh ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta

Tá NASA le tabhairt faoi thaispeántas teicneolaíochta ceannródaíoch de léasair spáis ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS). Tá sé mar aidhm ag an taispeántas a thástáil féidearthacht úsáid a bhaint as teicneolaíocht léasair chun terabytes sonraí a tharchur ó spáseolaíocht agus misin taiscéalaíochta ar ais go dtí an Domhan. Is é seo an chéad sealaíocht cumarsáide léasair déthreorach, ceann go ceann de chuid NASA, a cheadóidh don ghníomhaireacht spáis cumarsáid léasair a chomhtháthú ina líonraí cumarsáide spáis atá ann cheana féin.

Is éard atá i gceist leis an léiriú teicneolaíochta ná modúl ar a dtugtar ILLUMA-T (Taispeántas Athsheachadáin Cumarsáide Léasair Chomhtháite Móideim Úsáideora Fithis na Cruinne Íseal agus Críochfort Amplifier) ​​a fheistiú don ISS. Áirítear sa mhodúl ILLUMA-T teileascóp agus gimbal dhá-ais, a chuireann ar a chumas an tsatailít Taispeána Leaschraolta Cumarsáide Léasair (LCRD) a rianú i bhfithis gheosioncrónach. Tá an modúl optúil, thart ar mhéid micreathonn, mar chuid d'aonad atá inchomparáide le cuisneoir caighdeánach.

Is éard a bheidh i gceist leis an léiriú ná sonraí a sheoladh ón ISS chuig an tsatailít LCRD ag ráta 1.2 Gbps. Seolfaidh an satailít LCRD na sonraí ansin chuig stáisiúin optúla talún i gCalifornia nó i Haváí. Ón áit sin, déanfar na sonraí a tharchur chuig Ionad Oibríochtaí Misean LCRD i Nua-Mheicsiceo, agus ar deireadh cuirfear ar aghaidh chuig foireann oibríochtaí talún ILLUMA-T ag Ionad Eitilte Spáis Goddard NASA i Maryland.

Déanfaidh innealtóirí ag Goddard measúnú ar chruinneas agus ar cháilíocht na sonraí a tharchuirtear tríd an bpróiseas sealaíochta ceann go ceann seo. D'fhéadfadh comhtháthú ILLUMA-T isteach san ISS a bheith mar thoradh ar rath an taispeántais, rud a chuirfeadh go mór le cumas tarchurtha sonraí na saotharlainne fithisí.

Tá an chumarsáid reatha leis an ISS ag brath ar líonra Satailíte Rianaithe agus Athsheachadta Sonraí (TDRS), a úsáideann comharthaí raidió le haghaidh tarchur sonraí. Mar sin féin, d'fhéadfadh úsáid léasair spáis rátaí aistrithe sonraí níos airde agus cumarsáid fheabhsaithe a thairiscint do mhisin spáis sa todhchaí.

1. Cad é an cuspóir atá le taispeáint léasair spáis NASA ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta?

Tá sé mar aidhm ag NASA úsáid na teicneolaíochta léasair a thástáil chun líon mór sonraí a tharchur ó mhisin spáseolaíochta agus taiscéalaíochta ar ais go dtí an Domhan.

2. Cad é ILLUMA-T?

Seasann ILLUMA-T do Mhóideim Úsáideora agus Teirminéal Amplifier Taispeána Athsheachadáin Cumarsáide Léasair Íseal-Domhanda. Is modúl é atá feistithe ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta don léiriú léasair spáis.

3. Conas a oibreoidh an próiseas tarchurtha sonraí?

Tarchuirfidh an modúl ILLUMA-T ar an ISS sonraí chuig an tsatailít Taispeána Athsheachadáin Cumarsáide Léasair (LCRD). Seolfaidh an tsatailít LCRD na sonraí ansin chuig stáisiúin optúla talún, a sheolfaidh chuig an Lárionad Oibríochtaí Misean LCRD agus ar deireadh chuig an bhfoireann oibríochtaí talún ILLUMA-T.

4. Cén tábhacht a bhaineann leis an léiriú seo?

Má éiríonn leis, d’fhéadfadh comhtháthú ILLUMA-T isteach san ISS cur go mór leis an méid sonraí is féidir a tharchur chuig agus ón stáisiún spáis, ag feabhsú cumais chumarsáide do mhisin spáis amach anseo.

5. Conas a chuirtear cumarsáid léasair i gcomparáid le córais chumarsáide raidió-bhunaithe atá ann cheana féin?

Tá an cumas ag cumarsáid léasair rátaí aistrithe sonraí níos airde agus cumarsáid fheabhsaithe a thairiscint i gcomparáid le córais raidió-bhunaithe. D’fhéadfadh sé cumarsáid spáis a réabhlóidiú agus tarchur sonraí níos tapúla agus níos éifeachtaí ó mhisin spáis a chumasú.

(Foinsí: NASA, Space.com)