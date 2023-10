Déanann NASA Tástáil “Tine Te” le haghaidh Innill Roicéad Gealach Artemis

Chríochnaigh NASA tástáil “dóiteáin the” le déanaí mar chuid den tsraith deimhnithe deiridh dá innill roicéad gealaí Artemis. Tá sé beartaithe ag an ngníomhaireacht spáis innill tointeála spáis RS-25 athshuite a úsáid dá clár Artemis, a bhfuil sé mar aidhm aige spásairí a thabhairt ar ais go dtí an ghealach.

Tá an tsraith tine te, a thosaigh an 17 Deireadh Fómhair, ceaptha chun líne nuashonraithe RS-25 innill a dheimhniú a úsáidfear le haghaidh misean Artemis 5 go déanach sna 2020idí. Cumhachtaíonn ceithre RS-25s an chéim lárnach de gach roicéad Córas Seoladh Spáis (SLS), cuid ríthábhachtach den chlár Artemis.

Le linn na tástála, d'éirigh leis an inneall RS-25, códainm E0525, a bhácáil ar feadh tréimhse pleanáilte de 550 soicind (os cionn naoi nóiméad) ag Ionad Spáis Stennis NASA i Mississippi. Bailíonn an tástáil seo sonraí ar fheidhmíocht na gcomhpháirteanna nua innill éagsúla, mar shampla an soc, gníomhaithe hiodrálacha, fleisc-duchtanna, agus turbopumps.

Is éard atá sa tsraith tine te sraith de 12 tástáil do gach inneall RS-25. Deimhníodh inneall RS-25 roimhe seo i mí an Mheithimh tar éis dó a shraith féin de 12 thástáil a chríochnú. Cabhróidh na tástálacha seo le deimhniú misin SLS amach anseo, ag tosú le Artemis 5.

Tá roinnt misean beartaithe ag clár Artemis, lena n-áirítear Artemis 2, a ghlacfaidh ceithre spásairí timpeall na gealaí i 2024. Tá sé mar aidhm ag Artemis 3 spásairí a thabhairt i dtír in aice le cuaille theas na gealaí go déanach i 2025 nó 2026, ar choinníoll go bhfuil córas tuirlingthe Starship SpaceX réidh. Tá misin bhreise, mar Artemis 4, sceidealta do na blianta ina dhiaidh sin.

Chomh maith leis na tástálacha innill, tá innealtóirí NASA ag Ionad Eitilte Spáis Marshall i Huntsville, Alabama, ag déanamh tástálacha ar dhearadh teanndáileog malartach do mhisin amach anseo thar Artemis 8. Tá na mótair teanndáileog ríthábhachtach chun sá breise a sholáthar le linn an tsáraithe.

Is é Aerojet Rocketdyne, cuideachta faoi L3Harris Technologies, príomhchonraitheoir na n-innill SLS, agus tá Boeing freagrach as na roicéid SLS a thógáil.

Is garspriocanna suntasacha iad na tástálacha agus na deimhnithe seo in iarrachtaí leanúnacha NASA chun taiscéalaíocht spáis a chur chun cinn agus spásairí a chur ar ais go dtí an ghealach.

