Aimsíonn Taighde Nua Nasc Féideartha idir Easpa Codlata agus Murtall

I staidéar le déanaí a rinne foireann taighdeoirí, thángthas ar nasc féideartha idir easpa codlata agus raimhre. Fuair ​​​​an staidéar, a rinne anailís ar phatrúin codlata agus innéacs mais comhlacht (BMI) de níos mó ná 1,000 duine aonair, go raibh na daoine a chodail go seasta níos lú ná seacht n-uaire an chloig oíche i mbaol níos airde ó thaobh otracht a fhorbairt.

Aithníodh le fada an lá otracht mar shaincheist mhór sláinte poiblí, le go leor rioscaí sláinte gaolmhara ar nós galair cardashoithíoch agus diaibéiteas. Mar sin féin, níl an gaol idir codlata agus otracht chomh soiléir. Tugann an taighde nua seo léargas ar nasc féideartha idir an dá cheann.

Léirigh an staidéar go raibh BMI i bhfad níos airde ag daoine a chodail níos lú ná seacht n-uaire an chloig oíche i gcomparáid leo siúd a chodail seacht go naoi n-uaire an chloig oíche. Ina theannta sin, léirigh an taighde gur mó an seans go nglacfadh na daoine seo nósanna itheacháin míshláintiúla agus go n-ólfadh siad líon níos airde calraí i rith an lae.

Cé go bhfuil an mheicníocht cruinn a nascann easpa codlata le murtall fós á imscrúdú, creideann taighdeoirí go bhféadfadh sé a bheith mar gheall ar thionchar an díothachta codlata ar rialáil hormónach agus ar rialú appetite. Léiríodh i staidéir roimhe seo gur féidir le codladh neamhleor cur isteach ar chothromaíocht na n-hormón a rialaíonn ocras agus satiety, rud a fhágann go dtiocfaidh méadú ar goile agus go bhféadfadh sé ró-ithe a dhéanamh.

Leagann an taighde nua seo béim ar an tábhacht a bhaineann le codladh imleor chun meáchan sláintiúil a choinneáil agus chun murtall a chosc. Tugann sé le tuiscint go bhféadfadh bunú nósanna sláintiúla codlata agus tosaíocht a thabhairt do chodladh leordhóthanach a bheith ina bpríomhfhachtóirí i mbainistíocht meáchain.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach mbunaíonn an staidéar seo ach comhghaol idir easpa codlata agus murtall, agus tá gá le tuilleadh taighde chun an chúis agus na meicníochtaí bunúsacha a chinneadh. Mar sin féin, soláthraíonn sé léargais luachmhara ar an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag codlata ar bhainistíocht meáchain agus ar shláinte iomlán.

Mar fhocal scoir, léiríonn an staidéar le déanaí nasc féideartha idir easpa codlata agus murtall. D’fhéadfadh daoine a chodlaíonn go seasta níos lú ná seacht n-uaire an chloig oíche a bheith i mbaol níos airde otracht a fhorbairt mar gheall ar fhachtóirí ar nós cur isteach ar rialáil hormónach agus goile méadaithe. Tá gá le tuilleadh taighde chun cúis an chaidrimh seo a fhiosrú agus meicníochtaí sonracha a aithint. Mar sin féin, cuireann an staidéar seo béim ar a thábhachtaí atá sé tosaíocht a thabhairt do chodladh imleor chun meáchan sláintiúil agus folláine iomlán a chothabháil.

Foinsí:

– Matthew Phelan, Dailymail.Com, “Fionntaíonn Taighde Nua Nasc Féideartha idir Easpa Codlata agus Murtall”