CatSat: Braiteadh agus Cumarsáid Spáis-bhunaithe a Réabhlóidiú

Tríocha bliain ó shin, spreag glao gutháin serendipteach agus maróg seacláide á déanamh agat smaoineamh a d’athródh braiteadh spásbhunaithe agus cumarsáid. D’aimsigh Christopher Walker, innealtóir óg ag an am, an poitéinseal a bhain le wrap plaisteach warped thar a phota maróg nuair a mhéadaigh sé frithchaitheamh bolgáin solais lasnairde. Mar thoradh ar an gcoincheap seo ar deireadh d'fhorbair an Frithchaiteoir Balún Mór (LBR), gléas inséidte a chruthaíonn crónna bailiúcháin leathana le codán de mheáchan na n-antennas in-imscartha traidisiúnta.

A bhuí le maoiniú ó chlár Coincheapa Nuálaíocha Casta (NIAC) NASA, tá fís Walker ag teacht chun críche faoi dheireadh. Déanann an LBR cuid de sféar teannta a thiontú ina aeróg parabolach trí chuid den dromchla istigh a aluminú. Le fréamhshamhail 33-troigh-trastomhas (10 méadar) maoinithe ag NIAC agus Saotharlann Taighde Chabhlaigh na SA, léirigh Walker cumais an LBR, a sháraíonn méid Cró Theileascóp Spáis James Webb de chuid NASA.

Réitíonn dearadh LBR na dúshláin atá roimh antennas frithchaiteora traidisiúnta. Boilscíonn sé cosúil le liathróid trá, ag soláthar cruth mias parabolach cobhsaí gan gá le crua-earraí toirtiúla agus casta in-imscartha. Ina theannta sin, is féidir é a fhilleadh isteach i méid dlúth, rud a fhágann gur fusa é a sheoladh agus a imscaradh sa spás.

Ceann de fheidhmchláir shuntasacha na teicneolaíochta seo ná cumarsáid ardluais. Léireoidh CatSat, CubeSat 6-aonad arna fhorbairt ag Freefall Aerospace i gcomhar le NASA, Ollscoil Arizona, agus Rincon Research Corporation, cumais antenna inséidte i bhfithis íseal na Cruinne. Tar éis imscaradh, tarchuirfidh an t-antenna grianghraif ardghléine ar ais go dtí an Domhan. Léiríonn an misean seo, mar chuid de Thionscnamh Seolta CubeSat NASA, an acmhainneacht le haghaidh misin gealaí, phláinéid agus domhainspáis sa todhchaí ag baint úsáide as CubeSats.

Ceisteanna Coitianta:

Cad é an Frithchaiteoir Balún Mór (LBR)?

Is gléas inséidte é an LBR a iompaíonn cuid de sféar teannta ina aeróg parabolach. Cruthaíonn sé crónna bailiúcháin leathana le codán de mheáchan na n-antennas in-imscartha traidisiúnta.

Cén fáth a bhfuil an LBR tábhachtach?

Réitíonn an LBR na dúshláin atá os comhair antennas frithchaiteoirí traidisiúnta, mar shampla meáchan trom agus imscaradh casta. Soláthraíonn sé cruth mias parabolach cobhsaí gan gá le crua-earraí toirtiúla agus is féidir é a fhilleadh isteach i méid beag, rud a fhágann go bhfuil sé níos éasca é a sheoladh agus a imscaradh sa spás.

Cad é CatSat?

Is CubeSat 6-aonad é CatSat a léireoidh cumais na n-aeróg inséidte i bhfithis íseal Cruinne. Tarchuirfidh sé grianghraif Cruinne ardghléine ar ais go dtí an Domhan, ag taispeáint an acmhainneacht le haghaidh misin amach anseo ag baint úsáide as CubeSats.

Cé a d'fhorbair CatSat agus an LBR?

Forbraíodh CatSat ag Freefall Aerospace i gcomhar le NASA, Ollscoil Arizona, agus Rincon Research Corporation. Ba é Christopher Walker a bhí i gceannas ar an gcoincheap LBR, a fuair maoiniú ó chlár Nuálaíoch Ardchoincheapa NASA agus ó Shaotharlann Taighde Chabhlaigh na SA.

Conas a dhéantar comparáid idir an LBR agus antennas frithchaiteora traidisiúnta?

Cuireann an LBR rogha eile éadrom ar fáil in áit antennas frithchaiteora traidisiúnta. Cuireann a dhearadh inséidte deireadh leis an ngá atá le meicníochtaí imlonnaithe toirtiúla agus casta, rud a fhágann go bhfuil sé níos ilúsáide agus níos éasca é a imscaradh sa spás.

YouTube Video: https://youtube.com/watch?v=Z4OQG4ABJ_k&feature=oembed