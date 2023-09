Déanann NASA Insamhladh ar ár Réaltra i dTonnta Imtharraingteacha

Bhain réalteolaithe úsáid as sonraí ionsamhlaithe chun léirshamhlú den spéir a sholáthar mar a bheadh ​​le feiceáil i dtonnta imtharraingthe, ag tairiscint peirspictíocht nua ar ár réaltra. Is sceith chosmaí sa spás-am iad tonnta imtharraingthe a ghintear trí réada fithisiúla, agus feabhsóidh réadlanna spásbhunaithe a bhfuiltear ag súil lena seoladh sna deich mbliana atá romhainn go mór ár dtuiscint ar na feiniméin seo.

Tá tuairim is céad imeacht aimsithe ag réadlanna talamhbhunaithe ó 2015, arb ionann iad agus cumaisc de phoill dhubha mais réalt, réaltaí neodrón, nó an dá rud. Teagmhais ardmhinicíochta gearrthéarmacha iad na comharthaí seo ar féidir leo tarlú áit ar bith sa spéir agus a thagann ó fhoinsí lasmuigh dár réaltra. Mar sin féin, tá go leor córais dhénártha laistigh de Bhealach na Bó Finne ina bhfuil rudaí dlúth cosúil le abhaic bhána, réaltaí neodrón agus poill dhubha i bhfithis dhaingne.

Chun breathnú ar na dénártaí ultracompact (UCBanna), tá gá le réadlann spáis toisc go bhfuil minicíochtaí ró-íseal ag a dtonnta imtharraingthe le haghaidh brathadóirí talamh-bhunaithe. Táthar ag súil go n-aimseofar na mílte UCBanna san Aintéin Spáis Idirferometer Léasair (LISA), misean comhpháirteach de chuid NASA agus Gníomhaireacht Spáis na hEorpa (ESA). Tá fáil amach níos mó UCBanna ar cheann de phríomhchuspóirí LISA.

D'fhorbair taighdeoirí teicníocht chun sonraí ionsamhlaithe a chomhcheangal faoin dáileadh ionchais agus comharthaí imtharraingthe ó UCBanna chun radharc uile-spéir ar ár réaltra a chruthú. Tá an íomhá seo cosúil le radharc uile-spéir i solas infheicthe, infridhearg nó X-gha. Tugann an léirshamhlú spléachadh ar an bpeirspictíocht uathúil a chuireann tonnta imtharraingthe ar fáil le linn breathnú ar an gcruinne. Táthar ag súil go ndéanfar leaganacha amach anseo den íomhá seo ag baint úsáide as fíor-shonraí Liza.

Léiríonn an staidéar seo, a foilsíodh in The Astronomical Journal, acmhainneacht na dtonnta imtharraingthe mar uirlis nua chun staidéar a dhéanamh ar an gcosmas. Trí shonraí ó réadlanna imtharraingthe spásbhunaithe amhail LISA a ionchorprú, is féidir le réalteolaithe léargais luachmhara a fháil ar nádúr na gcóras dénártha agus ar dhinimic na réad inár réaltra.

Foinsí:

– An Iris Réalteolaíoch (2023). DOI: 10.3847/1538-3881/acd3f1

– Ionad Eitilte Spáis Goddard NASA