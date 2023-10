Spreagann Íomhá Mistéireach ón Spás Amuigh Eolaithe Arís Arís

Tharraing íomhá iontach a ghlac misean Juno NASA aird eolaithe ar fud an domhain. Ar 7 Meán Fómhair, 2023, ghlac Juno grianghraf de limistéar i réigiún thuaidh Iúpatar ar a dtugtar Scaird N7. Léiríonn an íomhá taispeáint iontach de scamaill agus stoirmeacha, ag spreagadh na n-eolaithe dul i mbun staidéir níos doimhne ar na gnéithe.

Bhí an t-eolaí saoránach Vladimir Tarasov freagrach as an íomhá a chruthú ó ionstraim Juno, ag baint úsáide as sonraí a fuarthas nuair a bhí an spásárthach thart ar 4,800 míle os cionn scamaill Iúpatar. Cé go bhfuil an grianghraf neamhaí seo cosúil le héadan leis na súile, le srón, agus le béal, cuireann NASA an dearcadh seo i leith feiniméan ar a dtugtar pareidolia. Is é Pareidolia an claonadh atá ag daoine patrúin inaitheanta, mar aghaidheanna, a bhrath i spreagthaigh randamacha amhairc.

Cé go bhfuil an íomhá seo le déanaí ina chúis le corraíl i measc an phobail eolaíochta, ní hé seo an chéad uair ar chor ar bith ar ghlac NASA íomhá atá cosúil le aghaidh ar phláinéid. I 1976, thóg spásárthach Lochlannach 1 NASA grianghraif cáiliúla den “Aghaidh ar Mars.” Ar dtús, spreag snoíodóireacht na súl, na srón agus na béil ar an bpláinéad intrigue, ach léirigh anailís ina dhiaidh sin nach raibh ann ach seachmall a bhí ann mar gheall ar fhoirmíochtaí nádúrtha geolaíochta.

In ainneoin na mínithe seo, leanann an allure doshéanta de na foirmíochtaí aghaidh-cosúil le bheith gafa eolaithe agus an pobal i gcoitinne. Cuireann íomhánna mar seo i gcuimhne dúinn castacht agus áilleacht ár gcruinne, rud a spreagann tuilleadh taiscéalaíochta agus machnaimh.

CC

Cad is pareidolia ann?

Feiniméan síceolaíochta is ea Pareidolia ina mbreathnaíonn daoine ar phatrúin aithnidiúla, ar nós aghaidheanna, i spreagthaigh neamhghaolmhara nó randamacha.

Cad a bhí san “Aghaidh ar Mhars”?

Tagraíonn an “Aghaidh ar Mhars” d’íomhá a ghabh spásárthach NASA’s Viking 1 i 1976. Is cosúil gur léirigh an grianghraf aghaidh leis na súile, srón agus béal ar dhromchla an Mharta. Chinn anailís bhreise, áfach, gur seachmaill a bhí ann a chruthaigh gnéithe nádúrtha geolaíochta.

An gcreideann na heolaithe gur fíor-aghaidh é an íomhá le déanaí ar Iúpatar?

Ní hea, cuireann eolaithe an chuma aghaidhe san íomhá Iúpatar le déanaí i leith pareidolia. Tá sé de chlaonadh nádúrtha ag daoine cruthanna agus patrúin aithnidiúla a léirmhíniú fiú nuair nach ann dóibh.