Samplaí astaróideach ar ais go rathúil ar an Domhan i Misean NASA

Tá spásárthach OSIRIS-REx NASA tar éis teacht i dtír go rathúil i bhfásach Utah tar éis misean seacht mbliana chun samplaí a bhailiú ón astaróideach Bennu. Scaoil an spásárthach capsúl ina raibh na blúirí astaróideach, a chuaigh paraisiúit síos go dtí an crios tuirlingthe. De réir na n-eolaithe, meastar go gcoimeádfaidh an capsule cupán brablach ar a laghad ón astaróideach atá saibhir i carbóin. Mar sin féin, ní bheidh an méid cruinn ar eolas go dtí go n-osclaítear an coimeádán.

Bhain an misean le ranníocaíocht Cheanada den Altimeter Léasair OSIRIS-REx (OLA), a rinne scanadh agus tomhas ar dhromchla an astaróideach, ag soláthar léarscáil an-bheacht a chabhraigh leis an suíomh tuirlingthe a chinneadh. Beidh rochtain ag Ceanada ar chuid bheag den ábhar astaróideach a bhailítear.

Bhí ról ag an tSeapáin sa mhisean freisin, tar éis samplaí a thabhairt ar ais ó dhá astaróid eile roimhe seo. Gach uair, fuair NASA cuid de na samplaí.

Déanfar an capsule aisghafa a iompar chuig seomra glan ag Johnson Space Centre NASA i Houston, áit a ndéanfar anailís dhá bhliain. Nochtfar an sampla don phobal an 11 Deireadh Fómhair.

Aicmítear Bennu, a thángthas air i 1999, mar rud gar don Domhan toisc go dtéann sé gar dár bplainéad gach sé bliana. Tá sé thart ar mhéid an Empire State Building. Cuirfidh na sonraí a bhailítear ón misean seo le hiarrachtaí chun asteroids a d'fhéadfadh a bheith ina bhagairt don Domhan sa todhchaí a shraonadh.

Is cloch mhíle shuntasach i dtaiscéalaíocht spáis é filleadh rathúil na samplaí astaróideach, rud a ligeann d’eolaithe staidéar a dhéanamh ar chomhábhair amh an chórais gréine mar a bhí na billiúin bliain ó shin. Tá spásárthach OSIRIS-REx ag díriú ar an astaróideach Apophis cheana féin le haghaidh teagmhála sa todhchaí in 2029.

