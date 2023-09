Tá Taiscéalaí Gréine Parker NASA ag maireachtáil le pléascadh gréine cumhachtach

D'eitil Parker Solar Probe de chuid NASA, spásárthach atá deartha chun iompar na gréine a scrúdú go géar, le déanaí agus tháinig sé slán as ceann de na heistíochtaí mais corónach (CMEanna) is cumhachtaí a taifeadadh riamh. D'eisigh Saotharlann Fisice Feidhmeach Ollscoil Johns Hopkins an scannán annamh den imeacht gréine.

Is brúchtadh de ghás sár-the, nó plasma, ó dhromchla na gréine é instealladh maise corónach. Féadfaidh iarmhairtí suntasacha a bheith aige ar an Domhan, lena n-áirítear satailítí a chur i mbaol, cur isteach ar theicneolaíochtaí cumarsáide agus loingseoireachta, agus fiú greillí cumhachta a leagan amach. I 1989, ba chúis le blackout ollmhór i Québec, Ceanada mar gheall ar CME cumhachtach.

Chaith an Parker Solar Probe, atá feistithe le sciath teasa láidir, thart ar dhá lá ag breathnú ar an CME, agus bhí sé ar an gcéad spásárthach riamh chun eitilt trí phléasc cumhachtach gréine in aice leis an ghrian. D'fhulaing an taiscéalaí an pléasctha dian radaíochta agus d'fhág sé an brúchtadh gan mhá gáinne.

Tá eolaithe ag baint úsáide as sonraí ón Parker Solar Probe, chomh maith le tuairimí ó spásárthaí agus teileascóip eile, chun iompar CMEanna agus feiniméin aimsire spáis eile, cosúil le bladhmanna gréine, a thuiscint níos fearr. Cabhróidh an t-eolas seo le réamhaisnéis agus ullmhú le haghaidh imeachtaí aimsire spáis a d’fhéadfadh a bheith millteach sa todhchaí.

Leanfaidh misean Parker Solar Probe ar aghaidh, agus táthar ag súil go sroichfidh an spásárthach luasanna de 430,000 msu agus go dtiocfaidh sé laistigh de 3.9 milliún míle ón ngrian in 2024. Cuirfidh na breathnuithe seo le tuar feabhsaithe ar thionchar na n-eiltí gréine ar an Domhan, ag ligean do ullmhacht níos fearr agus straitéisí maolaithe.

[Sainmhíniú: Briseadh mais choróineach (CME) – brúchtadh gás sárthe, nó plasma, ó dhromchla na gréine.]

[Foinse: Saotharlann Fisice Feidhmeach Ollscoil Johns Hopkins]

[Foinse: NASA]