An Sampla astaróideach is Mó Fós: Críochnaíonn Osiris-Rex NASA a Misean

Tá spásárthach Osiris-Rex de chuid NASA socraithe chun an sampla astaróideach is mó go dtí seo a sheachadadh, ag dúnadh misean seacht mbliana. Ar an Domhnach, eitleoidh an spásárthach cois na Cruinne agus scaoilfidh sé cupáin brablach ar a laghad a rug sé ón astaróideach Bennu. Déanfaidh an capsúl samplach paraisiúit isteach i bhfásach Utah agus súmálann an mháthairchuideachta chun astaróideach eile a iniúchadh.

Tá eolaithe ag súil go bhfaighidh siad thart ar leathphunt (250 gram) de phúróga agus deannaigh ó Bennu, rud atá i bhfad níos mó ná an méid beag a bhailigh an tSeapáin ó dhá astaróid eile. Feidhmíonn na samplaí astaróideach seo mar capsúil ama leasaithe, ag soláthar léargais luachmhara ar fhoirmiú ár gcóras gréine agus ar bhunús na beatha ar an Domhan.

Shroich Osiris-Rex, a seoladh in 2016, Bennu in 2018 agus chaith sé dhá bhliain ag déanamh staidéir ar an astaróideach sula ndearna sé iarracht samplaí a bhailiú. Le linn an bhailiúcháin samplaí, tháinig roinnt dúshlán roimh an spásárthach, lena n-áirítear clúdach subh a d’fhág gur doirteadh cuid den ábhar a bailíodh isteach sa spás. Mar sin féin, daingníodh na samplaí eile go rathúil sa chapsúl.

Creidtear gur iarsma de astaróideach níos mó é Bennu, a thángthas air i 1999, a chuaigh i ngleic le carraig spáis eile. Tá sé thart ar aon trian de mhíle ar leithead agus tá sé clúdaithe le tír-raon garbh dubh líonta le bolláin. Trí staidéar a dhéanamh ar Bennu in aice láimhe, tá súil ag eolaithe faisnéis luachmhar a fháil a d'fhéadfadh cabhrú le straitéisí a fhorbairt chun an astaróideach a shraonadh má tá a chonair ina bhagairt don Domhan sa todhchaí.

Scaoilfidh Osiris-Rex an capsule samplach ó achar 63,000 míle agus ceithre huaire an chloig ina dhiaidh sin, tiocfaidh sé i dtír i Raon Tástála agus Oiliúna Utah. Tiocfaidh an capsúl, atá beagnach 3 throigh ar leithead agus 1.6 troigh ar airde, síos ar luas 27,650 msu sula laghdóidh an paraisiúit é le haghaidh tuirlingthe réidh. Nuair a bheidh an capsule faighte, iomprófar é chuig Ionad Spáis Johnson NASA i Houston le haghaidh anailíse.

Léiríonn an misean seo an tríú aischur samplach ó NASA ón spás domhain, le misin roimhe seo ag aisghabháil cáithníní gréine gaoithe, deannach cóiméid, agus gráinní micreascópacha ó asteroids. Tá sé beartaithe ag an ngníomhaireacht ábhar an tsampla Bennu a nochtadh go poiblí ar 11 Deireadh Fómhair. An titim seo, seolfaidh NASA dhá mhisean astaróideach eile freisin, ag cur lenár dtuiscint ar na comhlachtaí neamhaí seo agus a dtábhacht i staidéar ár gcóras gréine.

