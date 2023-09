Mar chonclúid spreagúil ar rompu seacht mbliana, tá spásárthach Osiris-Rex de chuid NASA le bheith ag eitilt ar an Domhan Dé Domhnaigh agus ag titim amach capsule samplach ina mbeidh ar a laghad cupáin brablach a bailíodh ón astaróideach Bennu. Beidh sé seo ar an sampla is mó riamh a fuarthas ó astaróideach, agus eolaithe ag súil a fháil thart ar leathphunt (250 gram) de púróga agus deannaigh. Tá sé seo i bhfad níos mó ná an méid a thug an tSeapáin ar ais ó dhá astaróidigh eile.

Creidtear gur iarsma de astaróideach níos mó a chuaigh i ngleic le spáscharraig eile é an astaróideach Bennu, a thángthas air i 1999. Tá sé thart ar aon trian de mhíle ar leithead agus tá dromchla dubh, garbh líonta le bolláin. Creideann eolaithe go bhfuil iarsmaí ón gcóras gréine luath i mBennu, rud a thugann léargas luachmhar ar bhunús na Cruinne agus ar an saol féin.

Chuaigh Osiris-Rex i mbun a mhisean in 2016 agus shroich sé Bennu in 2018. Tar éis dó staidéar cúramach a dhéanamh ar an astaróideach ar feadh dhá bhliain, chuaigh an spásárthach i dteagmháil le dromchla gairid agus tharraing sé suas deannaigh agus púróga ag baint úsáide as folús. Mar sin féin, tháinig subh as clúdach an bhailitheora samplaí, rud a fhágann gur cailleadh roinnt carraigeacha sa spás. Ní bheidh eolas ar an méid cruinn ábhair sa chuas samplach ach amháin nuair a osclaítear é.

Scaoilfear an capsule samplach ó Osiris-Rex ceithre huaire an chloig sula mbeidh sé le teagmháil síos i bhfásach Utah. Tar éis sliocht paraisiúit-chuidithe, tabharfar an capsule chuig saotharlann glan ag Johnson Space Centre NASA i Houston chun traséilliú a sheachaint. Déileálfar leis na samplaí go han-chúramach i seomraí speisialaithe glana chun aon éilliú a chosc. Tá sé beartaithe ag NASA ábhar an tsampla a nochtadh go poiblí ar 11 Deireadh Fómhair.

Tá an misean seo mar chuid den rud atá NASA ag tabhairt “Asteroid Fómhar,” agus tá roinnt clocha míle a bhaineann le astaróideach ar siúl. Ina measc seo tá seoladh an spásárthach Psyche, a dhéanfaidh staidéar ar astaróideach miotail, ar 5 Deireadh Fómhair, agus teagmháil spásárthach Lucy le astaróideach sa phríomhchreasa astaróideach ar 1 Samhain. Cuirfidh na misin seo lenár dtuiscint ar asteroids agus an córas gréine luath.

Is é seo an tríú misean aischuir samplach ag NASA ón spás domhain, le misin roimhe seo ag aisghabháil cáithníní gaoithe gréine agus deannaigh cóiméid. D'éirigh leis an tSeapáin samplaí ó astaróideach a thabhairt ar ais go rathúil i 2010. Feidhmíonn na samplaí seo mar capsúil ama ó laethanta tosaigh ár gcóras gréine agus soláthraíonn siad léargais luachmhara ar ár mbunús cosmaí.

Foinsí:

– [foinse 1]

– [foinse 2]