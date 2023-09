Filleann Spásárthach Osiris-Rex NASA le Sampla astaróideach

Tá spásárthach NASA socraithe chun an sampla astaróideach is mó fós a sheachadadh don Domhan Dé Luain. Titeann an spásárthach Osiris-Rex ar a laghad cupáin brablach a bhailigh sé ón astaróideach Bennu, rud a chuirfidh deireadh le misean seacht mbliana. Tá eolaithe ag súil go bhfaighidh siad thart ar 250g de phúróga agus deannaigh, i bhfad níos mó ná misin samplacha astaróideach roimhe seo. Meastar gur capsúil ama iad na samplaí seo ón gcóras gréine luath agus is féidir leo cabhrú le taighdeoirí bunús an Domhain agus an saol féin a thuiscint.

Is iomaí dúshlán a bhí le sárú ag misean Osiris-Rex ar an mbealach, lena n-áirítear clúdach subh a d’fhág gur doirteadh cuid de na samplaí isteach sa spás. Mar sin féin, d'éirigh leis an spásárthach go leor ábhar a aisghabháil le haghaidh anailíse. Creidtear go bhfuil iarsmaí de fhoirmiú an ghrianchórais 4.5 billiún bliain ó shin i Bennu, an astaróideach ar thug an spásárthach cuairt air. Thug an misean seo deis d’eolaithe staidéar a dhéanamh ar Bennu go dlúth agus sonraí luachmhara a bhailiú a d’fhéadfadh cabhrú le straitéisí sraonaithe dá mbeadh an astaróideach ina bhagairt don Domhan sa todhchaí.

Scaoilfear an capsule samplach ón spásárthach Osiris-Rex, a leanfaidh ar aghaidh ansin chun astaróideach eile a iniúchadh. Rachaidh an capsule isteach in atmaisféar an Domhain agus paraisiúit isteach i bhfásach Utah, áit a n-iomprófar chuig saotharlann glan é ag Ionad Spáis Johnson NASA le haghaidh anailíse. Beidh an tsaotharlann srianta do láimhseáil ach an brablach Bennu chun tras-éilliú a sheachaint. Tá sé beartaithe ag NASA saibhreas an astaróideach a nochtadh go poiblí ar 12 Deireadh Fómhair.

Tá an misean seo mar chuid den rud ar a dtugann NASA “Asteroid Fómhar,” agus tá iliomad misin astaróideach ar siúl an titim seo. Tar éis misean Osiris-Rex, seolfaidh spásárthach eile darb ainm Psyche chun staidéar a dhéanamh ar astaróideach miotail. Rachaidh spásárthach Lucy NASA trasna ar a chéad astaróideach freisin sula dtabharfaidh sé faoi thuras timpeall na n-astaróidigh Traí a fhithisíonn Iúpatar.

Foinse: Associated Press

Sainmhínithe:

– Spásárthach Osiris-Rex: Spásárthach NASA a seoladh in 2016 agus é mar sprioc aige samplaí a bhailiú ón astaróideach Bennu.

– Bennu: astaróideach a thángthas air i 1999 agus a chreidtear go bhfuil iarsmaí ón gcóras gréine luath ann.

– Fómhar astaróideach: An leasainm a thugtar ar shéasúr titim 2020, a bhfuil misin astaróideach iolracha ar siúl lena linn.

– NASA: An Riarachán Náisiúnta Aerloingseoireachta agus Spáis, gníomhaireacht rialtais na Stát Aontaithe atá freagrach as clár spáis sibhialtach an náisiúin.

Foinsí:

– Associated Press: [nasc foinse]

– NASA: [nasc foinse]