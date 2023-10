Foláireamh Stoirm Gréine: Poitéinseal d'Imeacht Stoirme Gréine Tréan

Thug imeacht stoirme gréine le déanaí a tharla ar 18 Deireadh Fómhair spléachadh dúinn ar na hauroras iontacha atá le feiceáil nuair a bhíonn tionchar ag oll-stíleadh corónach (CME) ar an Domhan. Mar sin féin, tá an fhéidearthacht ann anois go bhféadfadh CME i bhfad níos déine a bheith ag dul díreach chuig an Domhan, rud a d'fhéadfadh imeacht stoirme gréine chumhachtach a spreagadh inniu nó amárach.

Tagann an fhaisnéis seo ó Réadlann Gréine agus Héiliospheric NASA agus rinne fisiceoir aimsire spáis an Dr Tamitha Skov anailís uirthi. Roinn Skov réamhaisnéis mhionsonraithe 5-lá le haghaidh stoirmeacha gréine an tseachtain seo, rud a léiríonn an acmhainneacht le haghaidh stoirmeacha droim ar ais.

De réir an Dr Skov, tá seans 65 faoin gcéad de stoirm mhór gréine inniu, le féidearthacht láidir de mhionstoirm is féidir auroras a tháirgeadh. Amárach, tá seans 50 faoin gcéad de stoirm ghréine gréine, a d'fhéadfadh teacht ar rang G2 agus a d'fhéadfadh tionchar a bheith aige ar shatailítí beaga, líonraí soghluaiste, agus leictreonaic íogair ar an Domhan.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil an riosca do lár-domhanleithead réasúnta níos ísle, le seans 30 faoin gcéad de stoirmeacha beaga inniu agus seans 15 faoin gcéad amárach. Mar sin féin, ba cheart réamhchúraimí a ghlacadh fós chun sábháilteacht feistí leictreonacha a áirithiú.

Is satailít í Réadlann Gréine agus Héiliospheric NASA (SOHO) a dhéanann staidéar ar an ngrian agus a héifeachtaí ar an ngrianchóras. Feistithe le 12 uirlis eolaíochta, glacann SOHO íomhánna de chorón na gréine, tomhaiseann sé a réimsí maighnéadacha agus a treoluas, agus breathnaíonn sé ar an chorón lag timpeall air.

Agus muid ag leanúint ar aghaidh ag déanamh monatóireachta ar na stoirmeacha gréine seo, tá sé ríthábhachtach fanacht cothrom le dáta ar na réamhaisnéisí is déanaí agus na réamhchúraimí riachtanacha a ghlacadh má tá cónaí ort i gceantar a bhféadfadh gníomhaíocht gréine dian difear a dhéanamh dó.

Foinsí:

– Réadlann Gréine agus Héiliospheric NASA (SOHO)

– An Dr. Tamitha Skov, fisiceoir aimsire spáis