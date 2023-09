Fuair ​​​​Staidéar Nua amach gur féidir le madraí cabhrú le leibhéil struis i leanaí a laghdú

Fuair ​​​​staidéar le déanaí a rinne taighdeoirí ag Ospidéal na Leanaí i Philadelphia go bhféadfadh buntáistí suntasacha a bheith ag baint le húinéir madra chun leibhéil struis i leanaí a laghdú. Fuair ​​​​an staidéar, ina raibh baint ag 643 leanbh idir 7 agus 12 bliain d'aois, go raibh leibhéil strus níos ísle ag leanaí a raibh madra peataí acu i gcomparáid leo siúd nach raibh madra acu.

Rinne na taighdeoirí leibhéil struis a thomhas ag baint úsáide as uirlis a úsáidtear go coitianta ar a dtugtar an Scála Strus Braite (PSS), a dhéanann measúnú ar a mhéid a bhraitheann daoine aonair go bhfuil a saol faoi strus. Léirigh na torthaí go raibh scóir PSS i bhfad níos ísle ag leanaí a raibh madra acu, rud a léirigh leibhéil níos ísle de strus a bhraitear, i gcomparáid le leanaí gan madra.

Creideann saineolaithe gur féidir le láithreacht madra mothú chompord agus compord a sholáthar do leanaí, rud a fhágann go laghdaítear leibhéil struis. Tá cáil ar mhadraí as a gcumas tacaíocht mhothúchánach a sholáthar, agus léirigh staidéir roimhe seo gur féidir le hidirghníomhú le hainmhithe leibhéil ocsaitocin a mhéadú, hormón a bhaineann le mothúcháin scíthe agus folláine.

Ina theannta sin, d'fhéadfadh go gcuirfí gníomhaíocht fhisiciúil agus idirghníomhú sóisialta chun cinn má bhíonn tú i seilbh madra, rud a d'fhéadfadh cur le strus a laghdú i leanaí. Is éard atá i gceist le tabhairt aire do mhadra ná siúlóidí rialta agus am súgartha, rud a thugann deis do leanaí dul i mbun gníomhaíochta coirp agus am a chaitheamh amuigh faoin aer. Ina theannta sin, is féidir le madraí feidhmiú mar thosaí comhrá agus cabhrú le hidirghníomhaíochtaí sóisialta a éascú, rud atá tábhachtach le haghaidh folláine iomlán.

Cé go bhfuil gá le tuilleadh taighde chun tuiscint iomlán a fháil ar na meicníochtaí atá taobh thiar d’iarmhairtí laghdaithe struis madraí ar leanaí, leagann na torthaí seo béim ar na tairbhí a d’fhéadfadh a bheith ag baint le húinéireacht peataí chun meabhairshláinte agus folláine daoine óga a chur chun cinn. Má tá leanbh agat a bhfuil leibhéil arda struis agat, b'fhéidir gur fiú smaoineamh ar madra a fháil.

