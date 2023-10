Eisíonn NASA Íomhánna Mionsonraithe de Ghealach Io Io agus aimsíonn sé Gné Nua in Atmaisféar Iúpatair

Nocht NASA íomhánna mionsonraithe de Io, ceann de thart ar 90 gealach Iúpatar, a gabhadh ag an taiscéalaí Juno le linn eitilt le déanaí. Tugtar Io ar an domhan is gníomhaí ó thaobh bolcán de sa Ghrianchóras, agus na céadta bolcán ag clúdach a dhromchla. Is féidir na brúchtaí bolcánacha seo a fheiceáil ón Domhan ag baint úsáide as teileascóip mhóra, agus tá fiú lochanna de lava sileacáit leáite ar dhromchla na gealaí.

Taispeánann na híomhánna ón taiscéalaí Juno dromchla guairneáin Io, aibhsithe le paistí móra de dhearg leáite. Bíonn tug-cogaidh imtharraingteach ag Io idir Iúpatar agus a dhá ghealach eile, Europa agus Ganymede, agus bíonn sínte agus fáisceadh leanúnach mar thoradh air. Creidtear go bhfuil baint ag na gníomhartha seo leis na brúchtaí minice óna bolcáin iolracha. I mí na Nollag, fillfidh Juno chun Io a bhreathnú ag achar níos gaire de 1,500 ciliméadar os cionn a dhromchla.

Chomh maith leis na híomhánna de Io, tá fionnachtain cheannródaíoch déanta ag NASA faoi atmaisféar Iúpatar. Ag baint úsáide as sonraí ó NIRCam teileascóip James Webb, d'aithin taighdeoirí scairdshruth ardluais a théann thar 4,800 ciliméadar díreach os cionn meánchiorcal Iúpatar. Taistealaíonn an scairdsruth seo ar luas mórthaibhseach 515 ciliméadar in aghaidh na huaire, dhá oiread na ngaoth marthanacha de hairicín chatagóir 5 ar an Domhan. Lonnaithe i strataisféar íochtair an phláinéid, cuireann an toradh seo solas ar nádúr suaite atmaisféar Iúpatair.

Tá an chuma ar na híomhánna de Iúpatar difriúil ó na toin dorcha oráiste agus uachtair aithnidiúla. Tógadh na híomhánna seo ag baint úsáide as an NIRCam agus an Lár-Infridhearg Ionstraim, ag gabháil tonnfhaid infridhearg idir 0.6 agus 28 miocrón. Trí sholas an réad níos gile a bhlocáil amach, bhí réalteolaithe in ann na rudaí dimmer timpeall air a ghabháil. Tógadh gach íomhá ag baint úsáide as scagairí éagsúla chun tonnfhaid éagsúla a ghabháil, agus cuireadh sraitheanna na n-íomhánna seo le chéile chun an íomhá daite deiridh a chruthú.

Sna híomhánna seo, is ionann na spotaí geala geala agus na stríoca agus bairr scamall ard-airde de stoirmeacha comhdhlúite comhdhlúite, agus léiríonn na codanna dearga auraras ag síneadh os cionn chuaillí thuaidh agus theas an phláinéid.

Foinsí:

– NASA (alt foinse)

– Ollscoil Thír na mBascach i Bilbao, an Spáinn (Ricardo Hueso, príomhúdar ar na torthaí)