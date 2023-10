Ullmhaíonn NASA do Sheoladh Misean Psyche chuig astaróideach atá saibhir i miotail

Tá NASA ag ullmhú do sheoladh a mhisean Psyche, a dhéanfaidh iniúchadh ar astaróideach atá saibhir i miotail. Seolfar an spásárthach ar roicéad SpaceX Falcon Heavy ó Launch Complex 39A ag Kennedy Space Center NASA i Florida. Tá an seoladh sceidealta do 12 Deireadh Fómhair, 2023, ag 10:16 am EDT.

Tá sé mar aidhm ag an misean staidéar a dhéanamh ar astaróideach Psyche, atá suite idir Mars agus Iúpatar. Tá an astaróideach seo uathúil toisc go bhfuil méideanna suntasacha miotail ann, murab ionann agus asteroids roimhe seo a bhí comhdhéanta go príomha de charraig nó oighear. Creideann eolaithe go bhféadfadh Psyche a bheith mar chuid den taobh istigh de phláinéad, bloc tógála de phláinéad creagach. Trí staidéar a dhéanamh ar Psyche, tá súil ag taighdeoirí léargais a fháil ar fhoirmiú na Cruinne agus pláinéid eile dá samhail.

Chomh maith le staidéar a dhéanamh ar an astaróideach féin, déanfaidh misean Psyche léiriú teicneolaíochta ar a dtugtar Cumarsáid optúil Deep Space NASA. Déanfaidh an turgnamh seo tástáil ar úsáid léasair chun sonraí a tharchur ar rátaí níos airde thar achair fhada. Bainfidh an spásárthach triail as cumarsáid optúil ard-bandaleithead le linn an chéad dá bhliain dá thuras go Psyche.

Craolfar na gníomhaíochtaí seolta beo ar ardáin éagsúla, lena n-áirítear NASA TV, YouTube, X, Facebook, Twitch, Daily Motion, aip NASA, agus láithreán gréasáin na gníomhaireachta. Roimh an seoladh, reáchtálfaidh NASA cruinniú faisnéise misean agus eolaíochta an 10 Deireadh Fómhair, agus beidh comhdháil nuachta réamhsheoladh ina dhiaidh sin ar 11 Deireadh Fómhair.

Tá NASA ar bís faoi mhisean Psyche atá le teacht agus tá súil aige go dtabharfaidh sé léargais luachmhara ar chomhdhéanamh agus ar fhoirmiú ár gcóras gréine. Spreagann an ghníomhaireacht an pobal an misean a leanúint agus dul i ngleic leis trí úsáid a bhaint as na hashtags #MissionToPsyche agus #AskNASA ar na meáin shóisialta.

