Spásárthach NASA chun an sampla astaróideach is mó a sheachadadh go fóill

Tá spásárthach OSIRIS-REx NASA socraithe chun an sampla is mó a bailíodh riamh ó astaróideach a sheachadadh chuig an Domhan Dé Domhnaigh. Tar éis misean seacht mbliana, scaoilfidh an spásárthach cupán brablach ar a laghad a rug sé ón astaróideach Bennu. Táthar ag súil go mbeidh meáchan thart ar 250g (0.5lb) de phúróga agus deannaigh sa sampla seo, rud atá i bhfad níos mó ná an teaspoon nó mar sin a thug an tSeapáin ar ais ó dhá astaróid eile.

Is cloch mhíle shuntasach é seo maidir le taiscéalaíocht spáis mar níor éirigh le tír ar bith eile píosaí astaróideach a aisghabháil. Coinníonn na capsúil ama leasaithe seo ón luathchóras gréine faisnéis luachmhar faoi bhunús na Cruinne agus na beatha. Trí staidéar a dhéanamh ar na samplaí astaróideach seo, tá sé mar aidhm ag eolaithe léargais a fháil ar na próisis ba chúis le foirmiú ár bplainéad.

Chuir an spásárthach OSIRIS-REx tús lena misean $1 billiún in 2016 agus shroich sé Bennu in 2018. Chaith sé dhá bhliain ag eitilt timpeall an astaróideach, ag cuardach na háite is fearr chun samplaí a bhailiú. In 2020, d’éirigh leis an spásárthach teagmháil a dhéanamh le dromchla Bennu agus d’úsáid sé folús chun deannach agus púróga a tharraingt suas. D'éalaigh cuid den ábhar isteach sa spás mar gheall ar chlúdach subh, ach daingníodh na samplaí eile i capsule.

Tá Bennu, a thángthas air i 1999, thart ar leathchiliméadar ar leithead agus creidtear gur iarsma de astaróideach atá i bhfad níos mó é. Tá a dhromchla garbh dubh clúdaithe le bolláin, agus creideann eolaithe go bhfuil iarsmaí ann ó fhoirmiú an chórais gréine 4.5 billiún bliain ó shin. Tá sé ina bhagairt fhéideartha don Domhan freisin, mar go bhféadfadh sé teacht gar go leor chun imbhualadh lenár bplainéad i 2182. Cuirfidh an staidéar ar Bennu lenár dtuiscint ar mhodhanna féideartha chun asteroids den sórt sin a shraonadh más gá.

Nuair a thiocfaidh sé, scaoilfear an capsule samplach ó spásárthach OSIRIS-REx agus paraisiúit isteach i bhfásach Utah. Déanfar é a iompar ansin chuig Ionad Spáis Johnson NASA i Houston le haghaidh anailíse. Láimhseálfar na samplaí le prótacail dhian chun éilliú a sheachaint agus déanfar staidéar orthu i saotharlann tiomnaithe ag an ionad.

Chomh maith leis an misean OSIRIS-REx, tá dhá mhisean astaróideach leanúnach eile ag NASA. Cuirfidh na misin seo, Psyche agus Lucy, lenár dtuiscint ar fhoirmiú agus ar chomhdhéanamh asteroids. Ligeann cumas NASA na samplaí astaróideach luachmhara seo a aisghabháil agus staidéar a dhéanamh orthu, is féidir linn rúndiamhra ár gcóras gréine agus bunús na beatha ar an Domhan a réiteach.

(Foinsí: NASA, ABC News)