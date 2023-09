Molann Fionnachtain Nua Aigéan Féideartha Uisce ar Phláinéad i gCéin

Achoimre:

Tá fionnachtain spreagúil nua déanta ag eolaithe a thugann le tuiscint go bhfuil aigéan uisce ann ar K2-18 b, eisphláinéad ollmhór atá suite go leor solasbhliain ón Domhan. Cé go bhfuil sé fós neamhchinnte an féidir leis an aigéan seo tacú leis an saol, tá féidearthachtaí suimiúla ann do dhomhan ináitrithe lasmuigh dár ngrianchóras mar gheall ar an bhfionnachtain. Rinne réalteolaithe in Ollscoil Cambridge an fionnachtain a rinne anailís ar shonraí ó Theileascóp Spáis James Webb de chuid NASA. Thug siad faoi deara láithreacht meatán agus dé-ocsaíd charbóin in atmaisféar an phláinéid, rud a léiríonn an dóchúlacht go mbeadh dromchla clúdaithe aigéin faoi atmaisféar saibhir i hidrigine. Thug na taighdeoirí faoi deara freisin comhartha níos laige a d'fhéadfadh láithreacht suilfíd démheitile a mholadh, móilín a tháirgtear ag an saol ar an Domhan. Mar sin féin, tá gá le tuairimí breise chun an toradh seo a dhearbhú. Shoiléirigh an fhoireann go bhféadfadh méid mór agus teocht K2-18 b é a dhéanamh ináitrithe, le maintlín féideartha oighir ardbhrú agus aigéan atá ró-the. In ainneoin na bpluaiseanna seo, leagann an fionnachtain béim ar an tábhacht a bhaineann le timpeallachtaí éagsúla ináitrithe a bhreithniú agus beatha allamuigh á lorg.

Sainmhínithe:

– Easphláinéad: pláinéad a fhithisíonn réalta lasmuigh dár ngrianchóras.

– Meatán: Comhdhúil cheimiceach ina bhfuil adamh carbóin amháin agus ceithre adamh hidrigine.

– Dé-ocsaíd charbóin: Gás gan dath atá comhdhéanta d’adamh carbóin amháin agus dhá adamh ocsaigine.

– Suilfíd démheitil: móilín a astaíonn fíteaplanctón i dtimpeallachtaí muirí, agus a d’fhéadfadh a bheith nasctha le gníomhaíocht bhitheolaíoch.

Foinsí: Ollscoil Cambridge, NASA

Tá fionnachtain nua déanta ag eolaithe a thugann le tuiscint gur féidir aigéin uisce a bheith ann ar eisphláinéad ollmhór ar a dtugtar K2-18 b, atá suite go leor solasbhliain ón Domhan. Rinneadh an toradh seo tar éis scrúdú a dhéanamh ar shonraí ó Theileascóp Spáis James Webb de chuid NASA, a chonaic an phláinéid sa réaltbhuíon Leo. Thug na taighdeoirí faoi deara láithreacht meatán agus dé-ocsaíd charbóin in atmaisféar K2-18 b, rud a thugann le tuiscint go bhfuil dromchla clúdaithe aigéin ann faoi atmaisféar atá saibhir i hidrigine. Mar sin féin, ní ráthaíonn an fionnachtain habitability an phláinéid.

Fuair ​​​​na taighdeoirí comhartha níos laige freisin a d'fhéadfadh láithreacht suilfíd démheitile a léiriú, móilín nach dtáirgtear ach amháin le saol ar an Domhan. Tá an toradh seo fós le deimhniú, áfach, agus déanfar tuilleadh breathnuithe ag baint úsáide as teileascóp Webb. Mar gheall ar mhéid mór agus ar theocht ard an phláinéid ní dócha go mbeidh sé ináitrithe, agus d'fhéadfadh go mbeadh maintlín oighir ardbhrú agus dromchla aigéin ró-the ar an taobh istigh.

Cé go bhfuarthas fianaise roimhe seo ar ghal uisce ar eisphláinéid eile, tugann an fionnachtain seo léargas luachmhar ar na pláinéid lasmuigh dár gcóras gréine. Creideann réalteolaithe go bhféadfadh K2-18 b a bheith ina eisphláinéad “Hycean”, domhan aigéin a d’fhéadfadh beatha a chothú. Léiríonn na torthaí seo an gá atá le machnamh a dhéanamh ar raon timpeallachtaí ináitrithe agus beatha allamuigh á lorg.

