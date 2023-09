Fógraíonn NASA Fionnachtain Spreagúil an Aigéin Uisce Féideartha agus Comharthaí Beatha ar Exoplanet

Tá fionnachtain shuimiúil déanta ag eolaithe NASA ag baint úsáide as teileascóp James Webb, ag breathnú 120 solasbhliain ón Domhan sa réaltbhuíon Leo. Tá siad tar éis teacht ar aigéan uisce annamh féideartha ar eisphláinéad ollmhór ar a dtugtar K2-18 b. Is é an t-eisphláinéad seo, beagnach naoi n-uaire mais an Domhain, a thugann eolaithe ar dhomhan Hycean, rud a chiallaíonn go bhfuil an cumas aige atmaisféar saibhir i hidrigine agus dromchla uisce-aigéan-chumhdaithe a bheith aige.

Chuir tuairimí NASA ar atmaisféar an phláinéid fianaise ar fáil chun tacú leis an bhféidearthacht go mbeadh domhan aigéin ann. Tugann flúirse meatáin agus dé-ocsaíd charbóin, mar aon leis an nganntanas amóinia, le fios go bhféadfadh go mbeadh aigéan uisce faoi atmaisféar saibhir hidrigine ar K2-18 b.

I dtorthaí níos suntasaí fós, tugadh le fios go bhfuil móilín ar a dtugtar suilfíd démheitiol (DMS) i láthair, nach dtáirgtear, ar an Domhan, ach trí bheatha. Mar sin féin, tá gá le himscrúdú breise chun láithreacht DMS agus a thábhacht maidir leis an bpoitéinseal beatha ar an eisphláinéad a dhearbhú.

Cé nach é seo an chéad uair a fuarthas tásca uisce ar phláinéid eile, tá eolaithe fós ar bís faoin bhfionnachtain seo. Tá sé tábhachtach timpeallachtaí éagsúla ináitrithe a mheas agus tú ag cuardach beatha in áiteanna eile, mar a léiríonn an toradh seo. Tá na domhan Hycean níos mó, cosúil le K2-18 b, i bhfad níos mó a chuidíonn le breathnuithe atmaisféaracha ná na pláinéid carraigeacha níos lú.

Lonnaithe i gcrios ináitrithe na réalta dwarf fionnuar K2-18, tá an cumas ag an eisphláinéad seo uisce leachtach a bheith ann ar a dhromchla. Mar sin féin, d'fhéadfadh a coinníollacha aigéan a bheith ró-the chun tacú leis an saol. Is dócha go bhfuil maintlín oighir ardbhrú, cosúil le Neiptiún, le hatmaisféar saibhir hidrigine níos tanaí ar thaobh istigh an eisphláinéad.

Fuarthas amach an t-aigéan uisce féideartha seo agus comharthaí na beatha ar K2-18 b mar gheall ar ardteicneolaíocht teileascóp James Webb. Chuir sé anailís níos mionsonraithe ar fáil i gcomparáid le teileascóip roimhe seo, rud a chuir ar chumas na n-eolaithe staidéar a dhéanamh ar chodán de sholas na réalta agus é ag dul trí atmaisféar an eisphláinéid.

Cuireann an toradh spreagúil seo le héachtaí suntasacha teileascóp James Webb, a sholáthair léargais nach bhfacthas riamh roimhe ar bhunús na cruinne agus a sholáthair íomhánna ardtaifigh de dhomhan i bhfad i gcéin agus a struchtúir máguaird.