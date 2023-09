Sroicheann Fiosracht Rover Suíomh suimiúil ar Mars

Shroich an rover Mars Curiosity Ridge Gediz Vallis ar Shliabh Sharp, tar éis dreapadh dúshlánach ó 2014. Soláthraíonn an iomaire seo fianaise ar am atá thart ar uisce Mars, le lochanna agus aibhneacha a bhí ann timpeall 3 billiún bliain ó shin. Le linn an ama sin, ba chúis le sruthanna ollmhóra smionagar láib agus bolláin charr-mhéid a rith síos an sliabh. Le himeacht ama, dhealbhaigh na gaotha Martian an t-ábhar, rud a d'eascair bunú an iomaire.

Chuir an Geolaí William Dietrich iontas ar na himeachtaí a tharla, ag rá, “Rinneadh carraigeacha ollmhóra a sracadh amach as an sliabh go hard thuas, iad a ruaigeadh síos an cnoc, agus iad a scaipeadh amach ina bhfanán thíos.” Ní raibh turas Fiosracht chuig an iomaire éasca, toisc go raibh blianta ag teastáil chun bealach oiriúnach a aimsiú. Chuir NASA síos air mar dhumhcha a bhí clúdaithe le bolláin a rith suas.

Nuair a shroich an rover an iomaire, ghabh sé 136 íomhá. Chuir NASA na híomhánna seo le chéile chun mósáic a chruthú, rud a thug léargas níos dlúithe ar eolaithe Gediz Vallis Ridge ar Shliabh Sharp.

Ní hamháin gur shásaigh an turas dúshlánach chuig an iomaire fiosracht na n-eolaithe ach thug sé deis dóibh staidéar a dhéanamh ar charraigeacha ó bharr an tsléibhe trí mhíle ar airde. Chuir Ashwin Vasavada, eolaí tionscadail Curiosity, sceitimíní in iúl, ag rá, “Is mór an t-áthas é a bheith in ann dul i dteagmháil le carraigeacha a iompraíodh ó áiteanna ard ar Shliabh Sharp nach mbeimid in ann cuairt a thabhairt orthu go deo le Curiosity.”

Cé go ndéanann Curiosity iniúchadh ar Gediz Vallis Ridge, tá an Perseverance Rover, róbat eile de chuid NASA, ar mhéid na ngluaisteán, ag cuardach comharthaí de shaol miocróbach san am atá thart i Jezero Crater Mars. Tá suim ar leith ag eolaithe sna rudaí a d’fhéadfadh a bheith ann tráth faoi bhun an dromchla triomaithe agus ionradaithe Martian.

Leis an dul chun cinn atá á dhéanamh ag na rovers seo agus na sonraí a bhailíonn siad, tá ár dtuiscint ar stair Mharsa agus ar acmhainneacht na beatha ag méadú i gcónaí.

Sainmhínithe:

– Rover fiosrachta: Róbat sé roth a dhear agus a d’fheidhmigh NASA le haghaidh taiscéalaíochta ar Mars.

– Gediz Vallis Ridge: Gné gheolaíoch ar Shliabh Sharp ar Mars, a foirmíodh de bharr sruthanna smionagar agus dealbhaithe ag gaotha Martian.

– Mount Sharp: Sliabh ar Mars a bhfuil an rover Curiosity ag dreapadh air ó 2014 i leith.

– Buanseasmhacht Rover: Ráta taiscéalaíochta eile ar mhéid cairr ó NASA, ag fiosrú Jezero Crater de chuid Mars faoi láthair le haghaidh comharthaí de shaol miocróbach san am atá thart.

