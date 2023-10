Riosca Asteroids Neas-Domhain: Iarrachtaí Cosanta Pláinéadach NASA

Tá rannóg Cosanta Pláinéadach NASA freagrach as monatóireacht a dhéanamh agus a bhrath asteroids a d'fhéadfadh an Domhan a bhualadh agus léirscrios forleathan a chur faoi deara. Cé go bhfuil cuma scanrúil ar an tasc, is féidir na réada gar don Domhan seo a rianú agus a aithint mar gheall ar dhul chun cinn na teicneolaíochta le déanaí.

Léiríonn an grafaic faisnéise is déanaí a d'eisigh NASA solas ar dhaonra reatha na n-astaróidigh gar don Domhan. Ó Lúnasa 2023, tá thart ar 32,000 asteroids aitheanta i ngar do ár bplainéad. Tá sé dúshlánach na asteroids seo a bhrath, mar ní scaoileann siad a gcuid solas féin. Ina áit sin, bíonn teileascóip ag brath ar sholas na gréine ag frithchaitheamh óna ndromchlaí chun iad a fheiceáil.

Is mór an t-iarracht na réaltoidí seo a aimsiú agus a rianú, agus chuir réalteolaithe amaitéaracha agus gairmiúla araon os cionn 405 milliún breathnóireacht chuig an Lárionad Mionphláinéad, mol lárnach de straitéis chosanta pláinéadach NASA. Mar sin féin, léiríonn an infographic fíric suaite: as na 32,000 asteroids atá gar don Domhan, tá níos mó ná 10,000 níos mó ná 140 méadar trastomhas. Dá n-imbhuailfeadh aon cheann díobh seo leis an Domhan, d'fhéadfadh siad cathracha iomlána a scriosadh.

Chun scála an scriosta a chur i bpeirspictíocht, measadh go raibh an meteor Chelyabinsk a bhuail an Rúis in 2013 20 méadar ar a mhéad ar trastomhas. Bheadh ​​astaróideach seacht n-uaire an méid sin níos scriosta fós, agus is dócha go sroichfeadh sé an talamh agus go ndéanfadh sé scrios forleathan. Ag brath ar a shuíomh tionchair, d'fhéadfadh astaróideach den sórt sin na milliúin beatha a éileamh.

In ainneoin an easpa asteroids atá ar eolas faoi láthair ar chúrsa imbhuailte leis an Domhan, is é an staitistic is scanrúla sa infographic go gcreideann saineolaithe NASA nach bhfuil ach níos lú ná leath de na asteroids gar-Domhain den mhéid seo aimsithe againn. Meastar go bhfuil níos mó ná 14,000 asteroids 140-méadar ar leithead fós le haithint, mar aon le thart ar 50 asteroids 1-ciliméadar ar leithead.

Tá an pobal cosanta pláinéadach, comhdhéanta d'eagraíochtaí éagsúla, tiomanta dár dtuiscint ar na bagairtí féideartha seo a fheabhsú. Feidhmíonn an infographic mar mheabhrúchán ar an bpráinn atá ann leanúint ar aghaidh ag cuardach agus ag rianú na n-astaróidigh seo atá gar don Domhan. Is féidir le gach iarracht, lena n-áirítear faisnéis a scaipeadh trí ghrafagrafacha, cabhrú le daoine aonair a spreagadh chun dul sa tóir ar na réada neamhaí seo a d'fhéadfadh a bheith contúirteach.

Foinse: Universe Today