Tionscadal Mionphláinéad Laethúil NASA: Cabhraigh le hAsteroids Nua A Fhionnadh agus iad a Rianú

Tá an Daily Minor Planet Project curtha ar bun ag NASA, clár a ligeann do réalteolaithe agus do lucht féachana spéire cuidiú le fáil amach agus rianú asteroids. Agus go leor teileascóip spáis agus talamhbhunaithe ar fáil dóibh, tá dul chun cinn suntasach déanta ag NASA chun na carraigeacha spáis ársa seo a aithint agus a staidéar.

Chun cabhrú leis an iarracht leanúnach seo, úsáideann NASA an Suirbhé Catalina Sky, atá maoinithe ag NASA, atá lonnaithe in Ollscoil Arizona. Gabhann an suirbhé seo beagnach 1000 íomhá de spéir na hoíche gach oíche, rud a fhágann go bhfuil líon mór sonraí le haghaidh anailíse. Mar sin féin, tá ganntanas pearsanra ann chun staidéar a dhéanamh go mion ar na híomhánna seo.

Trí pháirt a ghlacadh sa Daily Minor Planet Project, is féidir le haon duine a bhfuil suim acu sa réalteolaíocht cur le hiarrachtaí rianaithe astaróideach NASA. Tar éis dóibh íomhá a scrúdú, ní gá do rannpháirtithe ach cliceáil ar chnaipe tá nó níl le fáil amach an bhfuil astaróideach i láthair. Ina theannta sin, is féidir leo tuairimí a sholáthar más gá sula mbogann siad ar aghaidh go dtí an chéad íomhá eile.

I nuashonrú le déanaí, nocht NASA faisnéis faoi astaróideach atá ag druidim. Déanfaidh an spáscharraig ainmnithe, Asteroid 2023 TG, an cur chuige is gaire don Domhan ar 6 Deireadh Fómhair. Le linn na teagmhála seo, tiocfaidh sé laistigh de achar 691,000 ciliméadar ó dhromchla ár bplainéad. Ag taisteal ar luas iontach de 26,006 ciliméadar in aghaidh na huaire, tá sé níos tapúla ná diúracán ballistic hypersonic.

Buíochas le Dia, tá sé deimhnithe ag NASA nach bagairt shuntasach é Asteroid 2023 TG. Áirítear ar na critéir chun corp neamhaí a aicmiú mar Réad a d’fhéadfadh a bheith Guaiseach méid atá níos mó ná 492 troigh agus fad ón Domhan atá níos gaire ná 7.5 milliún ciliméadar. Mar sin féin, níl an astaróideach áirithe seo ach 26 troigh ar leithead, comhionann le méid bus.

Baineann astaróideach 2023 TG leis an ngrúpa Apollo Asteroids Near-Earth, arb iad is sainairíonna iad a n-aiseanna leath-mhóra atá níos mó ná an Domhain. Ainmnítear na hasteroids seo i ndiaidh astaróideach Apollo 1862, carraig spáis ollmhór a d'aimsigh Karl Reinmuth sna 1930í.

Le cúnamh ó réalteolaithe agus lucht féachana spéir ar fud an domhain, leanann NASA ag cur lena chuid eolais ar asteroids agus ag cur lenár dtuiscint ar na réada neamhaí suimiúla seo.

