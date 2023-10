Sruth Scaird Mistéireach Iúpatar Arna aimsigh Teileascóp Spáis James Webb de chuid NASA

Ghlac Teileascóp Spáis James Webb de chuid NASA íomhá de ghné nach raibh ar eolas roimhe seo in atmaisféar Iúpatair. Nochtann an íomhá scaird-sruth ardluais a théann trasna níos mó ná 3,000 míle agus a shuíonn os cionn na príomh deiceanna scamall ag meánchiorcal Iúpatar.

Chuir an príomhúdar Ricardo Hueso ó Ollscoil Thír na mBascach i Bilbao na Spáinne iontas ar an bhfionnachtain, ag rá, “Tá na rudaí a bhí feicthe againn i gcónaí mar gulaí doiléir in atmaisféar Iúpatair le feiceáil anois mar ghnéithe brioscacha is féidir linn a rianú mar aon le tapa an phláinéid. rothlú.”

Is ionann an scairdsruth agus córas aimsire dinimiciúil atá ag gluaiseacht go tapa ar Iúpatar. Tugann an toradh seo léargas nua ar na atmaisféir chasta atá ag síorathrú i bhfathach gáis mar Iúpatar.

Soláthraíonn an íomhá a ghlac Teileascóp Spáis James Webb sonraí iontacha faoi bharr na néalríomhaireachta, aurora agus fáinní laga Iúpatar. Tá sé mar chuid de staidéar níos mó a rinne NASA chun tuiscint a fháil ar phróisis agus ar ghnéithe casta an mhóraimh gháis.

Cuireann fionnachtain an scairdsruth lenár n-eolas ar dhinimic an atmaisféir Iúpatair agus leagann sé béim ar an tábhacht a bhaineann le teileascóip ardleibhéil cosúil le Teileascóp Spáis James Webb chun rúndiamhra ár gcruinne a réiteach.

(Foinse: NASA)

Sainmhínithe:

– Scairdsruth: Sruth aeir caol ardluais a fhaightear in atmaisféar an Domhain, a bhíonn freagrach go minic as patrúin aimsire agus as gluaiseacht aeir.

– Fathach Gáis: Pláinéad mór comhdhéanta go príomha de hidrigin agus héiliam, amhail Iúpatar agus Satarn.

Foinsí:

– NASA: https://www.nasa.gov/