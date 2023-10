Nocht Íomhá Nua de Iúpatar Áilleacht Hidden agus Feiniméan Meabhrach

Nocht NASA íomhá thar na bearta le déanaí den fathach gáis Iúpatar, ag taispeáint cosúlacht shuimiúil le héadan ar nós Picasso. Tá an grianghraf, a thóg an spásárthach Juno le linn a 54ú gar eitilt thar na réigiúin i bhfad ó thuaidh de Iúpatar, tar éis aird ollmhór a tharraingt ar chuntas Instagram NASA.

Taispeánann an íomhá scamaill swirling an phláinéid, a fhoirmíonn an chuma ar dhá shúil, srón, agus béal, i gcuimhne do phictiúr Picasso. Mar sin féin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil na gnéithe seo mar thoradh ar fheiniméan meabhrach ar a dtugtar pareidolia - claonadh duine chun patrúin aithnidiúla, mar aghaidheanna, a bhrath go randamach. Rinne NASA trácht go grinn ar an chosúlacht, ag rá, “Ceart go leor. Is maith liom é. Picasso!"

Soláthraíonn Iúpatar, lena mhéid ollmhór agus a dhinimic atmaisféir, canbhás do sheinm an tsolais agus na scáthanna, rud a chruthaíonn íomháineachas iontach. San íomhá áirithe seo, tá leath d’aghaidh Iúpatair clúdaithe sa dorchadas, ag léiriú a thaobh oíche. Idir an dá linn, ar an taobh eile, tá codarsnacht iontach ag baint le guairneáin gheala na scamaill atá faoi sholas na gréine.

Ghlac spásárthach Juno an pictiúr iontach seo ó achar 4,800 míle os cionn scamaill Iúpatair. Agus é ag leanúint ar aghaidh lena thaiscéaladh, cuireann Juno léargais luachmhara ar fáil d’eolaithe ar chomhdhéanamh, ar struchtúr agus ar dhinimic atmaisféar an phláinéid.

Tá feiniméan na pareidolia sáite go domhain i ndaoine. Tarlaíonn sé go minic nuair a bhreathnaíonn sé ar chruthanna agus spreagthaí teibí nó débhríoch, mar scamaill nó réada neamhbheo, a thugann ar an breathnadóir patrúin agus aghaidheanna coitianta a bhrath. Bhí baint aige le síocóis roimhe seo, agus aithnítear pareidolia anois mar ghnáthchuid d’eispéireas an duine.

Roinn NASA an íomhá seo ar 25 Deireadh Fómhair, i gcomhthráth le 142ú breithlá an ealaíontóra iomráiteach, Picasso. Feidhmíonn sé mar mheabhrúchán ar áilleacht mhealltach ár gcruinne agus ar na bealaí spéisiúla ina mbreathnaíonn ár n-intinn ar an domhan thart orainn.

Ceisteanna Coitianta

Cad is pareidolia ann?

Feiniméan síceolaíochta is ea Pareidolia ina mbreathnaíonn daoine aonair ar phatrúin aithnidiúla, mar aghaidheanna nó cruthanna inaitheanta, i spreagthaigh randamacha nó débhríocha. Is eispéireas coitianta é agus tarlaíonn sé go minic nuair a bhreathnaítear ar rudaí mar scamaill, carraigeacha, nó fiú asraonta leictreacha.

Conas a ghlac NASA íomhá Iúpatar?

Ghabh spásárthach Juno an íomhá de Iúpatar, a thaispeánann aghaidh ar stíl Picasso, le linn a 54ú gar eitilt ar an phláinéid. Bhí an spásárthach thart ar 4,800 míle os cionn scamaill Iúpatar, rud a chuir ar a chumas sonraí iontacha an fhathaigh gháis a ghabháil.

An gnáth-eispéireas daonna é pareidolia?

Sea, meastar pareidolia mar ghnáthchuid d'eispéireas an duine. Cé go raibh baint aige roimhe seo le comharthaí síceóis, tugann taighde le fios anois go bhfuil an claonadh chun patrúin aithnidiúla i spreagthaigh randamacha a bhrath go coitianta sa saol laethúil.

Cé a bhí Picasso?

Ealaíontóir cáiliúil Spáinneach a bhí i Pablo Picasso a bhfuil meas mór air mar dhuine de na daoine is mó tionchair in ealaín an 20ú haois. Tá cáil air as an méid a chuir sé le gluaiseachtaí ealaíne éagsúla, lena n-áirítear an Ciúbachas agus an Osréalachas. Leantar le saothar Picasso a cheiliúradh as a nuálaíocht agus a fhís ealaíne.

