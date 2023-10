Taispeánann Íomhá Nua ó NASA Eclipse Gréine Bliantúil Thar Mheiriceá Thuaidh

Léiríonn íomhá le déanaí a d'eisigh NASA an nóiméad dochreidte nuair a chonaic na milliúin Meiriceánaigh eclipse gréine annular an 14 Deireadh Fómhair. Taispeánann an íomhá, a gabhadh ag íomháóir EPIC NASA ar bord an Réadlann Aeráide Deep Space, an Domhan dorcha de réir mar a théann an ghealach os comhair na gréine.

Tarlaíonn eclipse gréine annular nuair a thrasnaíonn scáth na gealaí an Domhan, rud a chruthaíonn éifeacht “fáinne tine” dóibh siúd atá san áit cheart ag an am ceart. Bhí an eclipse áirithe seo suntasach mar gur thrasnaigh sé na Stáit Aontaithe, rud nár tharla ó 2012 i leith.

Tógadh an íomhá ó phointe thart ar 1.5 milliún ciliméadar ón Domhan, idir an ghrian agus ár bplainéad. Fágann an dearcadh seo go bhfuil cuma níos lú ar an ngealach sa spéir ná mar atá sí i ndáiríre. Thosaigh an cosán eclipse in Oregon agus bhog sé soir ó dheas, le hinfheictheacht in Oregon, Nevada, Utah, Nua-Mheicsiceo, Texas, codanna de California, Idaho, Colorado, agus Arizona.

Tharla an scáth eclipse iomlán ag 11:58 rn Am Solas an Lae Láir agus ní raibh sé le feiceáil ach iad siúd a úsáideann eyewear cuí. Tá sé tábhachtach do shúile a chosaint agus tú ag féachaint ar ghrian-éiclips chun damáiste a sheachaint.

Cé go bhfuil an chéad eclipse bliantúil sceidealta eile sna Stáit Aontaithe socraithe don 21 Meitheamh, 2039, déanfaidh eclipse gréine iomlán dorcha na spéartha ó Texas go Maine ar 8 Aibreán, 2024. Coinnigh súil amach do na himeachtaí celestial iontacha seo!

Foinsí:

– Íomháóir EPIC NASA ar bord an Réadlann Aeráide Deep Space

– Eagarthóir National Geographic agus saineolaí spáis Allie Yang

– Angelica Stabile ó Fox News Digital

- Stíl Mhaireachtála Fox News

Nóta: Níl URLanna na n-alt foinseach san áireamh.