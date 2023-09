Capsúil NASA a Chur i dTír i bhFásach Utah ag Iompar na Samplaí Asteroid is Mó a Bailíodh Riamh

Tá sé beartaithe go dtiocfaidh capsúl NASA i dtír i bhfásach Utah Dé Domhnaigh, rud a thabharfaidh leis na samplaí astaróideach is mó a bailíodh riamh. Tháinig an taiscéalaí Osiris-Rex, a seoladh in 2016, i dtír ar an astaróideach Bennu agus bhailigh sé thart ar naoi n-unsa deannaigh óna dhromchla. Tá fonn ar eolaithe staidéar a dhéanamh ar an sampla chun tuiscint níos fearr a fháil ar fhoirmiú ár gcóras gréine agus conas a d’éirigh an Domhan ináitrithe. Tabharfaidh an sampla léargas freisin ar na cineálacha asteroids a d'fhéadfadh a bheith ina bhagairt don Domhan.

Rinne Riarthóir NASA Bill Nelson cur síos ar an tuairisceán samplach mar "stairiúil" agus inchomparáide leis na carraigeacha gealaí Apollo ar ais go dtí an Domhan. Beidh ainliú contúirteach i gceist le filleadh an capsúl, le titim lasrach trí atmaisféar an Domhain. Moilleoidh an capsúl a shliocht le dhá pharaisiút, agus d’fhéadfadh “tuirlingt chrua” a bheith ann mura n-imscarfar i gceart iad. Má éiríonn leis, déanfar an sampla a iompar chuig Ionad Spáis Johnson NASA i Houston, Texas.

Tá an pobal eolaíoch ag fanacht go fonnmhar ar thorthaí na hanailíse ar an sampla, a fhógrófar ag comhdháil nuachta ar 11 Deireadh Fómhair. Déanfar formhór an tsampla a chaomhnú le haghaidh staidéar amach anseo, agus úsáidfear cuid le haghaidh turgnaimh láithreach. Cuirfear cuid den sampla chuig an tSeapáin agus Ceanada freisin, a bhí i gcomhpháirtíocht leis an misean.

Tá an staidéar ar asteroids ríthábhachtach chun foirmiú agus éabhlóid an chórais gréine a thuiscint. Creideann eolaithe gur sheachadaigh asteroids ábhar orgánach agus uisce féideartha don Domhan, ag cur le forbairt na beatha. Is díol spéise Bennu, go háirithe, mar gheall ar a chomhdhéanamh saibhir carbóin agus láithreacht móilíní uisce atá faoi ghlas i mianraí. D’fhéadfadh tuiscint a fháil ar chomhdhéanamh Bennu a bheith tábhachtach freisin d’iarrachtaí amach anseo chun an baol imbhualadh astaróideach leis an Domhan a mhaolú.

Foinsí: NPR, Space.com