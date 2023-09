Seolann NASA Duais Catalaíoch Space Tech chun Rannpháirtíocht agus Éagsúlacht a Chothú

Tá tionscnamh nua tugtha isteach ag Stiúrthóireacht Misean Teicneolaíochta Spáis NASA (STMD) atá dírithe ar a líonra taighdeoirí a leathnú agus cur chuige éifeachtacha rannpháirtíochta a chothú laistigh dá punann um Nuálaíochtaí agus Comhpháirtíochtaí Luathchéime (ESIP). Tá sé mar aidhm ag Duais Catalaíoch NASA Space Tech aitheantas a thabhairt do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí ar éirigh leo dul i ngleic le nuálaithe teicneolaíochta spáis, taighdeoirí, teicneolaithe agus fiontraithe nach bhfuil dóthain ionadaíochta acu agus atá éagsúil ó thaobh na teicneolaíochta spáis de.

Is é sprioc an tionscnaimh seo ná iarrachtaí for-rochtana a fheabhsú, bacainní ar iontráil a laghdú, agus tograí ardcháilíochta a mhealladh ó raon éagsúil taighdeoirí. Trí éagsúlacht a chur chun cinn, tá súil ag NASA nuálaíocht a thiomáint i dteicneolaíocht spáis, as a dtiocfaidh taighde níos fearr, fionnachtana níos doimhne, agus éachtaí i spáseitilt an duine.

Gheobhaidh buaiteoirí na duaise $25,000 an ceann, agus tabharfar cuireadh don chohórt buaiteoirí chuig imeacht pearsanta ag Ionad Eitilte Spás Goddard NASA i Maryland. Le linn na hócáide seo, tá sé mar aidhm ag NASA na cleachtais is fearr sa tionscal a fhoghlaim chun pobal éagsúil de ghairmithe teicneolaíochta spáis a tharraingt agus a thógáil. Cuirfidh an t-eolas seo eolas ar fáil do phleananna NASA amach anseo agus cothóidh sé acmhainneacht comhpháirtíochta.

Tá an duais oscailte do dhaoine aonair, do mhúinteoirí, do mheantóirí, ollscoileanna, neamhbhrabúis, gnólachtaí, agus eagraíochtaí eile. Ní mór d’iarratasóirí a bhfuil suim acu ann clárú agus foirm aighneachta a líonadh ar shuíomh Gréasáin an chomórtais. Ní mór dóibh freisin teistiméireachtaí a sholáthar agus físeán gearr a chur isteach a mhíníonn a gcur chuige reatha rannpháirtíochta, na bacainní ar thug siad aghaidh orthu, agus conas a chuirfidh infheistíocht NASA a gcuid oibre chun cinn.

Tá an ghníomhaireacht ag iarraidh líonra de sheaimpíní teicneolaíochta spáis NASA a chruthú a thabharfaidh deiseanna maoinithe dá bpobail agus smaointe nua chuig NASA. Trí chomhoibriú le daoine aonair agus le heagraíochtaí a bhfuil baint acu cheana féin le grúpaí tearcionadaíochta, tá súil ag NASA feabhas a chur ar a rannpháirtíocht sa todhchaí agus ar a iarrachtaí chun cumas a fhorbairt.

Féadfaidh daoine aonair agus eagraíochtaí ar spéis leo clárú ar líne faoin 8 Feabhra 2024, agus ní mór dóibh a n-iarratas a chur isteach faoin 22 Feabhra, 2024.

Foinse: NASA

Sainmhínithe:

– An Stiúrthóireacht Misean Teicneolaíochta Spáis (STMD): An eagraíocht laistigh de NASA atá freagrach as teicneolaíochtaí spáis claochlaitheacha a fhorbairt.

– Nuálaíochtaí agus Comhpháirtíochtaí Luathchéime (ESIP): punann faoi STMD a thacaíonn le taighde agus forbairt luathchéime i dteicneolaíocht an spáis agus a chuireann chun cinn iad.

Foinsí:

– NASA: www.spacetechcatalystprize.org