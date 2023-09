Capsúil OSIRIS-REx NASA Socraithe chun Talún le Sampla astaróideach

Tá capsule OSIRIS-REx NASA sceidealta le tuirlingt paraisiúit i bhfásach Utah Dé Domhnaigh, ag ceiliúradh deireadh a mhisin seacht mbliana ar fad. Má éiríonn leis an tuirlingt, beidh sé ar an tríú sampla astaróideach agus is mó a tugadh go dtí an Domhan riamh.

Arna sheoladh i gcomhar le hOllscoil Arizona i Meán Fómhair 2016, bhí sé mar aidhm ag misean OSIRIS-REx samplaí a bhailiú ó Bennu, astaróideach atá gar don Domhan atá saibhir i carbóin. Tar éis ceithre bliana, tháinig an capsule i dtír go rathúil ar dhromchla Bennu agus bhailigh sé thart ar 250 gram deannaigh.

Chuir an t-eolaí NASA Amy Simon síos ar an tuairisceán samplach atá le teacht mar “stairiúil,” ag tabhairt faoi deara gurb é an sampla is mó a tugadh ar ais ó charraigeacha gealaí Apollo. Táthar ag súil go dtabharfaidh na samplaí léargais luachmhara ar fhoirmiú ár gcóras gréine agus ar ináitreacht an Domhain.

Meastar gur baolach an capsúl a thabhairt i dtír go sábháilte, ach tá bainisteoirí misin ag NASA dóchasach faoi thuirlingt “láthair”. Éacht suntasach don mhisean agus don taiscéalaíocht astaróideach amach anseo a bheidh ann an sampla astaróideach a thabhairt ar ais go rathúil.

Foinsí:

- Reuters

– AFP