Réamh-mheastar NASA Seans go mbeidh Asteroid Bennu ag Buail an Domhain, a D’fhéadfadh cur isteach ar Limistéar an Méid Texas

Tá imní ar eolaithe NASA faoin bhféidearthacht go n-imbhuailfeadh astaróideach Bennu leis an Domhan sa todhchaí, rud a d'fhéadfadh a bheith ina bhagairt do limistéar chomh mór le Texas. Is Réad Neas-Domhain (NEO) é Bennu a théann thart ar an bpláinéad timpeall gach sé bliana agus atá á bhreathnú ó thángthas air i Meán Fómhair 1999.

De réir na saineolaithe, tá seans ann go bhféadfadh Bennu dul trí “pholl eochrach domhantarraingthe,” a d’athródh a ruthag agus é a chur ar chúrsa imbhuailte leis an Domhan sa bhliain 2182. Tugann staidéar le déanaí a rinne foireann eolaíochta OSIRIS-REx le fios go bhfuil Bennu tá seans 0.037% (1 as 2,700) aige bualadh leis an Domhan, ag brath ar an gcéad eitilt eile a bheidh aige in 2135.

Tá mais agus méid an astaróideach Bennu i bhfad níos lú i gcomparáid leis an astaróideach ba chúis le díothú na dineasáir 66 milliún bliain ó shin. Níl ach aon trian de mhíle ar leithead ag Bennu, thart ar thrí bhloc cathrach. In ainneoin a mhéid níos lú, scaoilfeadh tionchar Bennu ar an Domhan fuinneamh comhionann le 1,200 meigeaton, atá 24 huaire níos cumhachtaí ná aon arm núicléach de dhéantús an duine.

Tá trácht déanta ag Davide Farnocchia, ceannaire an staidéir ón Ionad um Staidéar ar Oibiachtaí Neas-Domhain, ar chruinneas ríomhaireachtaí conaire an astaróideach. Tá faisnéis níos cruinne curtha ar fáil ag sonraí OSIRIS-REx, rud a ligeann d’eolaithe teorainneacha a gcuid samhlacha a thástáil agus conair Bennu sa todhchaí go dtí 2135 a thuar go cruinn.

Cé go meastar go bhfuil an seans go n-imbhuailfidh Bennu leis an Domhan íseal, beidh monatóireacht leanúnach agus staidéar breise ar an astaróideach riachtanach chun tuiscint níos fearr a fháil ar a chosán amach anseo. Le dul chun cinn sa teicneolaíocht agus tuilleadh taighde, tá súil ag eolaithe straitéisí a fhorbairt chun tionchar féideartha astaróideach a mhaolú agus chun ár bplainéad a chosaint amach anseo.

