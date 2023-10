Atmaisféar Eachtrannach Tíotán á Iniúchadh: Tá Dragonfly ag ullmhú don Mhisean go dtí an Ghealach is Mó ag Satarn

Tá misean uaillmhianach NASA Dragonfly céim amháin níos gaire do rúndiamhra ghealach na Satarn, Tíotán, a réiteach. Tá dianthástáil déanta ag Dragonfly, rotorárthach de mhéid gluaisteán, i dtolláin dhian gaoithe an Domhain chun a chinntiú go bhfuil sé in ann dul i ngleic leis na coinníollacha aisteacha ar Tíotán. Sa tsraith tástálacha le déanaí ag an Tollán Subsonic in Achadh an Iúir insamhladh atmaisféar Tíotán, ag soláthar sonraí luachmhara d'innealtóirí NASA.

Le linn na dtástálacha, chríochnaigh múnla leathscála de Dragonfly feistithe le hocht rotor níos mó ná 700 rith, ag bailiú 4,000 pointe sonraí aonair. Díríodh ar dhá chumraíocht eitilte: an tóin poill agus an t-aistriú chuig eitilt chumhachtaithe ar theacht chuig Tíotán, agus an eitilt chun cinn thar dhromchla na gealaí. Tá cur i gcrích rathúil na gcuspóirí tástála go léir tar éis muinín a mhéadú sna samhlacha ionsamhlúcháin ar an Domhan, rud a chuir ar chumas na n-eolaithe torthaí a eachtarshuíomh i gcoinníollacha Tíotán.

Cuireann Tíotán, domhan atá sáithithe le meatán, eolaithe i bhfolach agus a chumas ináitrithe. Sular tháinig an spásárthach Cassini isteach in 2004, ní raibh mórán eolais faoin ngealach enigmatic seo. Léirigh dlúth-eitiltí Tíotán Cassini domhan iontach aigéin ina bhfuil eatán leachtach agus meatán, cosúil le haibhneacha agus lochanna an Domhain. Tá scamaill agus báisteach déanta ag meatán mar chuid den chóras aimsire dinimiciúil ar Tíotán. Measann NASA gur timpeallacht iontach é Tíotán chun staidéar a dhéanamh ar na coinníollacha atá riachtanach do chineál saoil atá an-difriúil.

In ainneoin teochtaí foircneacha Tíotán agus ceimic ar leith, tá an dromchla cosúil leis an Domhan. “Tá dromchla Tíotán ar cheann de na háiteanna is cosúla ar domhan sa ghrianchóras, cé go bhfuil sé ag teochtaí i bhfad níos fuaire agus le ceimic éagsúil,” nótáil NASA. Sa timpeallacht frigideach seo ina nglacann oighear uisce ról na carraige, tá tábhacht as cuimse ag misean Dragonfly chun imscrúdú a dhéanamh ar shaintréithe Tíotán.

Déanann dearadh Dragonfly, atá cosúil le carr beag le ceithre lámh agus rótar héileacaptair cruachta, giaráil íseal-mheáchanlár Tíotán agus atmaisféar dlúth le haghaidh loingseoireachta gan stró. Rachaidh an rotorárthach i mbun eitiltí gearra, ag dul ar aghaidh de réir a chéile chuig eitiltí “leapfrog” níos faide suas le 8 gciliméadar. Ar an mbealach seo, seolfaidh Dragonfly pitstops chun samplaí a bhailiú ó thimpeallacht na gealaí.

Cé go bhfuil seoladh Dragonfly sceidealta le haghaidh tráth nach luaithe ná 2027, geallann a theacht go Tíotán i lár na 2030idí iniúchadh ceannródaíoch. Tá sé mar aidhm ag misean NASA ficsean eolaíochta a athrú go fíricí taiscéalaíochta. De réir mar a leanann an spásárthach ag déanamh cruth, cuireann sceitimíní leis an dul chun cinn réabhlóideach a dhéanfaidh Dragonfly agus é ag trasnú spéartha agus dromchla Tíotán.

CC

1. Cad é Dragonfly?

Is rotorárthach carrmhéid é Dragonfly deartha ag NASA dá misean chun iniúchadh a dhéanamh ar ghealach Satarn, Tíotán. Tá ceithre lámh ann, agus dhá rótar héileacaptair ag gach ceann díobh.

2. Cad iad na tástálacha a rinneadh le déanaí ar Dragonfly?

Dhírigh na tástálacha a rinneadh le déanaí ar shliocht Dragonfly agus an t-aistriú go dtí eitilt faoi thiomáint nuair a shroich sé Tíotán, chomh maith lena eitilt chun tosaigh thar dhromchla na gealaí. Rinneadh na tástálacha seo i dtolláin gaoithe an Domhain ag an Tollán Subsonic in Achadh an Iúir.

3. Cén fáth a meastar Tíotán mar thimpeallacht idéalach le haghaidh taiscéalaíochta?

Léiríonn Tíotán, an ghealach is mó ag Satarn, domhan aigéanach ina bhfuil aibhneacha, lochanna agus farraigí d’eatán leachtach agus meatán. Tugann a chóras aimsire meatán-tiomáinte, domhantarraingthe íseal, agus atmaisféar dlúth deiseanna uathúla chun staidéar a dhéanamh ar choinníollacha a d'fhéadfadh tacú le saol difriúil ón Domhan.

4. Cathain a seolfar Dragonfly?

Táthar ag súil go seolfar Dragonfly tráth nach luaithe ná 2027, agus táthar ag súil go dtiocfaidh sé go Tíotán i lár na 2030í.

5. Cad iad na spriocanna atá ag misean Dragonfly?

Tá sé mar aidhm ag misean Dragonfly dromchla agus atmaisféar Tíotán a iniúchadh, samplaí a bhailiú agus imscrúduithe eolaíocha a dhéanamh chun tuiscint níos fearr a fháil ar nósmhaireacht na gealaí agus ar acmhainneacht na beatha.