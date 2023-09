Comhoibríonn NASA, Lonestar, agus Oileán Mhanann chun Sonraí a Stóráil go Sábháilte ar an nGealach ag Úsáid Blockchain

I gcomhpháirtíocht úrnua, tá an ghníomhaireacht spáis NASA, an tosaithe ríomhaire Lonestar, agus Oileán Mhanann chun stóráil sonraí a réabhlóidiú trí úsáid a bhaint as teicneolaíocht blockchain chun faisnéis faoin ngealach a stóráil go sábháilte. Tá sé mar aidhm ag an bhfiontar nuálaíoch seo taifead slán agus do-athraithe ar mhisin gealaí a chruthú, ag caomhnú sonraí ríthábhachtacha ar spásárthaí, lasta agus cuspóirí misin.

Is mór iad na feidhmeanna féideartha a bhaineann le blockchain i dtaiscéalaíocht na gealaí. Tríd an teicneolaíocht mórleabhar dáilte a ghiaráil, féadfaidh eagraíochtaí agus gníomhaireachtaí spáis atá i mbun misin gealaí cruinneas agus trédhearcacht sonraí a fheabhsú. Cinntíonn neamh-luaineacht dhúchasach Blockchain go bhfanann faisnéis atá stóráilte ar an ngealach slán ó chur isteach nó athrú.

Mar sin féin, ní stopann an tionscnamh comhoibríoch ag misin gealaí. Tá sé mar aidhm aige freisin rúin an Domhain a chosaint i gcás go n-éireoidh ár bplainéad neamháitrithe. Trí úsáid a bhaint as blockchain mar réiteach stórála slán ar an ngealach, is féidir sonraí tábhachtacha agus eolas ríthábhachtach a chaomhnú do na glúnta atá le teacht.

Samhlaigh cás ina bhféadfaí faisnéis ríthábhachtach eolaíoch, stairiúil nó chultúrtha a stóráil ar shiúl ón Domhan, á chosaint ó aon imeachtaí tubaisteacha féideartha. Réitíonn an comhoibriú idir NASA, Lonestar, agus Oileán Mhanann an bealach d’fhéidearthacht dá leithéid.

Tá teicneolaíocht Blockchain, a dearadh ar dtús chun cumhacht a thabhairt do cryptocurrencies cosúil le Bitcoin, cruthaithe mar uirlis ilúsáideach le haghaidh bainistíochta sonraí slán. Mar gheall ar a nádúr díláraithe agus a chosaint cripteagrafach, is rogha iontach é chun réiteach stórála sonraí domhalartaithe a chruthú ar an ngealach.

Is céim shuntasach chun tosaigh é an comhoibriú ceannródaíoch seo maidir le hiniúchadh agus úsáid dhromchla na gealaí. Trí leas a bhaint as cumhacht blockchain, tá NASA, Lonestar, agus Oileán Mhanann ag brú teorainneacha an méid is féidir i dtaiscéalaíocht spáis agus i stóráil sonraí.

