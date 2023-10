Maoiníonn NASA Tionscadal $60 Milliún chun Teach a Thógáil ar an nGealach faoi 2040

Tá conradh $60 milliún bronnta ag NASA ar ghnólacht tógála atá lonnaithe in Austin chun teach a thógáil ar an ngealach faoi 2040. Is éard atá i gceist leis an tionscadal nuálaíoch úsáid a bhaint as printéir 3D ar scála mór a úsáidfidh coincréit gealaí déanta as carraigeacha agus deannaigh gealaí le tógáil. bunús an áit chónaithe gealaí. I gcomhar le hinstitiúidí acadúla agus fiontair phríobháideacha, tá NASA ag obair ar dhearadh comhpháirteanna riachtanacha ar nós doirse, tíleanna, agus feistis do áitribh na gealaí. Ina theannta sin, áirítear sa treoirphlean freisin pleananna chun bonn a bhunú ar Mars chun freastal ar chónaitheoirí na todhchaí.

Tá an tionscadal fós ina chéimeanna tosaigh, agus tugann dearaí coincheapúla ó 2022 léargas ar chuma ionchasach an tí gealaí. Mar sin féin, meastar go dtiocfaidh forbairt ar na dearaí seo le himeacht ama. Níl an costas do shibhialtaigh atá ag lorg cúlú gealaí nochtaithe ag NASA ag an am seo.

Tá cáil ar an ngnólacht tógála, ICON, as a shaineolas ar phriontáil 3D. Ag baint úsáide as a gcóras dílseánaigh, An Vulcan, tá siad in ann tithe opulentacha a phriontáil ciseal ar shraith. Úsáideann an printéir meascán de stroighin, gaineamh, agus uisce mar a fhiliméad, cosúil le dúch dlúth. Clóitear gnéithe struchtúracha ar nós ballaí agus díonta ar leithligh agus cuirtear le chéile iad níos déanaí. Go hiontach, is féidir leis an modh seo airíonna a chomhlánú i díreach 48 uair an chloig.

Ó bunaíodh é in 2018, d’éirigh le ICON 3D a phriontáil níos mó ná 100 teach in Austin. Spreag cur i bhfeidhm tapa an mhodha tógála nuálaíoch seo suim mar réiteach féideartha ar an ngéarchéim tithíochta sna Stáit Aontaithe.

Feiceann NASA gnáthóga priontáilte 3D mar ghné ríthábhachtach dá uaillmhianta gealaí. Tá sé mar aidhm ag an ngníomhaireacht láithreacht dhaonna inbhuanaithe a bhunú ar an ngealach, le daoine ag maireachtáil agus ag obair ann go leanúnach. Tá ICON dírithe ar fheabhas a chur ar bhonneagar an tí gealaí chun dul i ngleic le dúshláin teirmeacha, radaíochta agus bagairtí micriméititéar.

Sula bhféadfar an printéir 3D a imscaradh, beidh ar NASA criosanna tuirlingthe a bhunú do roicéid ar an ngealach. Ní mór na ceapacha tuirlingthe seo a shuíomh achar sábháilte ó na teaghaisí gealaí chun an tionchar a bhíonn ag deannach gealaí le linn oibríochtaí roicéad a íoslaghdú.

Tá sé beartaithe ag ICON measúnú a dhéanamh ar fheidhmíocht an printéir ag Ionad Eitilte Spáis Marshall NASA i mí Feabhra, ag tástáil go sonrach ar a inoiriúnaitheacht do choinníollacha folúsacha agus radaíochta an spáis. Braithfidh amlíne an tionscadail ar dhul chun cinn NASA maidir le bunú criosanna tuirlingthe gealaí. Tá an ghníomhaireacht spáis ag ullmhú do mhisean Artemis faoi láthair, a bhfuil sé mar aidhm aige spásairí a sheoladh chuig fithis na gealaí in 2024, agus misin tuirlingthe ina dhiaidh sin in 2025 nó 2026.

Foinsí:

– NASA

– ICON