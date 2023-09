Achoimre: Tháinig Parker Solar Probe NASA le déanaí ar cheann de na stoirmeacha gréine is cumhachtaí a taifeadadh riamh. D’ardaigh sé seo imní faoi shábháilteacht chéad mhisean gréine na hIndia, Aditya-L1. Mar sin féin, creideann saineolaithe nach dócha go mbeidh tionchar ag stoirmeacha den sórt sin ar Aditya-L1 mar gheall ar a fhad ón ngrian agus na bearta cosanta a glacadh ina dhearadh.

Sheol gníomhaireacht spáis na hIndia, ISRO, misean gréine Aditya-L1 go rathúil ar 2 Meán Fómhair, 2023. Tá an spásárthach ar an mbealach chuig a gceann scríbe, an Lagrange 1 Point, áit a bhfeicfidh sé an ghrian. Tharraing blagphost le déanaí NASA aird ar theagmháil Parker Solar Probe le hIris Aifreann Corónach (CME) nó stoirm ghréine. Cé go n-ardaíonn sé seo ceisteanna faoin mbagairt a d’fhéadfadh a bheith ann do Aditya-L1, tá saineolaithe fós dóchasach faoina sábháilteacht.

Ócáid shuntasach do NASA ab ea teagmháil an Parker Solar Probe leis an CME, ag soláthar sonraí luachmhara don phobal eolaíoch. Mar sin féin, laghdaíonn an t-achar idir Aditya-L1 agus an ghrian, atá díreach 1.5 milliún ciliméadar i gcomparáid le 6.9 milliún ciliméadar de chuid Parker Solar Probe, an riosca go suntasach. Ina theannta sin, tá Aditya-L1 tógtha ag baint úsáide as cóimhiotail agus ábhair speisialta chun é a chosaint ó chontúirtí éagsúla, lena n-áirítear scamaill CME.

Is brúchtaí ollmhóra iad CMEanna ó atmaisféar seachtrach na gréine ar féidir leo cur isteach ar an aimsir spáis, ag cur isteach ar shatailítí, córais chumarsáide, teicnící loingseoireachta, agus fiú briseadh greille cumhachta ar an Domhan a chruthú. An CME déanaí easáitithe cáithníní deannaigh suas le sé mhilliún ciliméadar ar shiúl ón ngrian. In ainneoin an bhagairt féideartha seo, creideann saineolaithe go gcinnteoidh dearadh agus fad Aditya-L1 go mairfidh sé.

Mar fhocal scoir, cé go raibh stoirm gréine chumhachtach ag an Parker Solar Probe, ní chreidtear go bhfuil misean gréine Aditya-L1 i mbaol láithreach. Le tógáil chun cinn an spásárthaigh agus fad ón ngrian, táthar ag súil go seasfaidh sé le haon CMEanna a d’fhéadfadh a bheith ann agus leanúint dá mhisean chun an ghrian a bhreathnú.

Foinsí:

– Taighdeoir Gréine Parker NASA

– Eagraíocht Taighde Spáis na hIndia (ISRO)