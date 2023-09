Rioscaí agus Réitigh do Shláinte an Duine i dTaisteal Spáis

Leis an méadú ar líon na misean le foireann chuig an spás agus pleananna do mhisin amach anseo go Mars, tá eolaithe agus NASA ag obair go gníomhach chun teacht ar réitigh do na guaiseacha sláinte féideartha a thagann chun cinn le linn taistil spáis. Scrúdaíonn an t-alt seo na rioscaí a bhaineann le radaíocht spáis, athruithe imtharraingteach, agus meabhairshláinte agus leithlisiú, chomh maith leis na forbairtí leanúnacha taighde agus teicneolaíochta atá dírithe ar na rioscaí seo a mhaolú.

Is cúis mhór imní í an radaíocht spáis mar go mbeidh spásairí ag taisteal thar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta faoi lé radaíochta go leanúnach. Is féidir leis seo drochthionchar a bheith aige ar an néarchóras agus ar an gcóras cardashoithíoch, lena n-áirítear forbairt galar cardashoithíoch agus an fhéidearthacht damáiste inchinne. Tá NASA ag forbairt teicneolaíochta chun spásairí a chosaint ó radaíocht ag baint úsáide as ábhair cosúil le Kevlar agus poileitiléin, agus d'fhéadfadh aistí bia agus forlíontaí áirithe cabhrú freisin le héifeachtaí nochta radaíochta a íoslaghdú.

Bíonn tionchar freisin ag athruithe imtharraingthe ar chorp an duine sa spás. Bíonn taithí ag spásairí ar chailliúint muscle agus briseadh cnámh mar gheall ar easpa domhantarraingthe an Domhain. Chun aghaidh a thabhairt air seo, cuirtear forlíontaí cosúil le bisphosphonate ar fáil do spásairí chun a sláinte matáin agus cnámh a chothabháil le linn misin fhada. Ina theannta sin, bíonn tionchar ag microgravity ar an néarchóras agus ar na córais imshruthaithe, rud a fhágann go n-aistrítear sreabhán sa chorp agus go n-eascraíonn deacrachtaí radhairc. Tá culaith agus baill éadaigh speisialaithe á bhfiosrú chun dul i ngleic leis na héifeachtaí seo.

Dúshlán suntasach eile is ea an mheabhairshláinte agus an t-aonrú a bhíonn ag spásairí le linn taistil spáis. Is féidir le tréimhsí fada gan teagmháil le cairde agus le teaghlach tionchar mór a bheith acu ar fholláine shíceolaíoch. Téann spásairí faoi oiliúint foirne fairsinge agus cláir bhainistíochta struis chun ullmhú do dhálaí iargúlta agus foircneacha an taistil spáis. Tá taighdeoirí ag déanamh staidéir ar bhealaí chun monatóireacht agus tacaíocht a thabhairt do mheabhairshláinte sna timpeallachtaí foircneacha seo.

Cé go dtagann dúshláin le taisteal spáis, cuireann sé eispéiris dhomhain ar fáil freisin, mar an éifeacht forbhreathnú, áit a mothaíonn spásairí iontas agus nasc agus iad ag breathnú ar an Domhan ón spás. Ina theannta sin, tá go leor feidhmchláir ag an taighde a rinneadh sa réimse seo chun sláinte an duine a fheabhsú ar an Domhan, amhail cóireálacha d’othair ailse atá faoi theiripe radaíochta agus dul chun cinn i sláinte cnámh agus matán do dhaoine atá ag dul in aois.

Tríd is tríd, tá an staidéar ar shláinte an duine sa spás ríthábhachtach do thodhchaí na taiscéalaíochta spáis chomh maith le leas a bhaint as an saol ar an Domhan trí dhul chun cinn teicneolaíochta agus cinn leighis.

